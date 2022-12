Qatar 2022, le squadre verso i quarti di finale: ecco chi ha vinto più Mondiali

I Mondiali in Qatar stanno entrando nella fase decisiva con l'inizio dei quarti di finale. La Francia di Mbappé, il Brasile di Neymar e l'Argentina di Messi, le favorite della vigilia, sono ancora tutte e tre in gioco per la vittoria finale. Di sicuro alzare al cielo la Coppa del Mondo è un'impresa che fa entrare una nazionale nella< storia del calcio. Tralasciando chi come l'Italia non ha partecipato a Qatar 2022 o chi come Germania, Uruguay e Spagna, è già stata eliminata. Quante delle squadre ancora in lizza hanno già vinto i Mondiali? Quale tra queste ci è riuscita più volte? Andiamo a scoprirlo.

Brasile 5 vittorie ('58-'62-'70-'94-'02)

Quando si parla di Coppa del Mondo si pensa subito al Brasile. La nazionale verde-oro è quella che ha vinto più Mondiali di calcio. Infatti dal 1958, anno della prima vittoria, ad oggi per ben 5 volte ha conquistato il titolo di campione del mondo. Il Mondiale del 1958 si tenne in Svezia e in finale arrivarono il Brasile e la nazionale di casa. La partita terminò 5-2 per i brasiliani che andarono a segno due volte con Vavà, due volte con Pelé e una con Zagallo.

All'epoca Pelé aveva solo 17 anni e il suo gol ritenuto ancora oggi uno dei più belli di sempre, lo lanciò verso la ribalta mondiale. La seconda vittoria arrivò subito dopo, al Mondiale del 1962 che si disputò in Cile. Senza Pelé infortunatosi gravemente durante la prima fase della competizione, il Brasile superò in finale la Cecoslovacchia 3-1. Al vantaggio di Masopust risposerò i gol Amarildo, Zito e Vavà per la seconda vittoria verde-oro. Nel 1970 in Messico il Brasile conquistò il terzo Mondiale, aggiudicandosi definitivamente la Coppa Rimet. Nella finale di Città del Messico, Pelé e compagni dominarono l'Italia, spremuta dall'epica vittoria con la Germania per 4-3. Al vantaggio iniziale di Pelé, seguì il momentaneo pareggio di Boninsegna. Nella ripresa prevalse la maggiore freschezza dei brasiliani e i gol di Gerson, Jairzinho e Carlos Alberto, diedero inizio alla festa del Brasile.

Ventiquattro anni dopo le due squadre si trovarono di fronte anche in finale nel Mondiale di Usa '94. Vinse ancora il Brasile, stavolta dopo i calci di rigore, l'epilogo più giusto dopo una partita bloccata e priva di emozioni. Il rigore sbagliato da Roberto Baggio consegnò la Coppa al Brasile di Romario e Bebeto. La quinta e ultima vittoria del Brasile risale ai Mondiali 2002 in Giappone e Corea del Sud. La squadra allenata da Scolari sconfisse la Germania con il punteggio di 2-0. Decisiva la doppietta di Ronaldo il Fenomeno, capocannoniere del torneo con otto reti.

Argentina 2 vittorie (1978-1986)

L'Argentina ha vinto due volte la Coppa del Mondo. La prima nel 1978 nell'edizione disputata in casa. In quella occasione per la prima volta politica e sport si mischiarono vicendevolmente, alimentando proteste e boicottaggi, contro la giunta militare del generale Jorge Videla, che deteneva il potere nel Paese. In Europa ci furono significativi movimenti per boicottare i Mondiali: addirittura Johann Cruijff, il miglior giocatore del mondo rifiuto di partecipare per timori sulla propria sicurezza personale. In un clima di grande tensione l'Argentina sconfisse in finale l'Olanda 3-1. Al gol nel primo tempo di Mario Kempes seguì il pareggio di Nanninga che portò la partita ai supplementari. Nell'extra-time ancora Kempes e poi Bertoni diedero all'Argentina il primo Mondiale della sua storia.

La seconda vittoria argentina, arrivata a Messico '86, ebbe invece tutt'altro tenore. Questo fu il Mondiale che fece entrare nella storia Diego Armando Maradona. Il Pibe de oro trascinò i compagni di squadra alla vittoria, lasciando il suo marchio indelebile su questa impresa. Tra tutte entrò nella storia la partita dei quarti di finale contro l'Inghilterra in cui Maradona prima segna il gol con la mano, ribattezzato la Mano de dìos poi raddoppia con il gol del secolo in cui salta cinque giocatori inglesi più il portiere Shilton. In finale l'Argentina superò la Germania Ovest 3-2. All'uno due argentino firmato da Brown e Valdano risposero Rummenigge e Voeller. Decise la partita un gol nel finale di Burruchaga.

Francia 2 vittorie (1998-2018)

Anche la Francia ha conquistato i Mondiali due volte. Nel 1998 i transalpini ottengono il primo successo della loro storia, da Paese ospitante. Una vittoria che era sfumata più volte nel corso del lungo ciclo targato Michel Platini e sembrava lontanissima dopo aver mancato la qualificazione a Italia '90 e Usa '94. La squadra allenata da Aimé Jacquet superò 3-0 il Brasile, scosso da un misterioso malore che colpì Ronaldo prima della partita. Il Fenomeno scese comunque in campo ma senza lasciare traccia. La partita fu a senso unico e terminò con un secco 3-0. La doppietta di Zinedine Zidane, miglior giocatore del torneo e un gol di Petit consegnarono alla Francia la sua prima Coppa del Mondo.

La seconda vittoria della Francia, arrivata a Russia 2018, è invece storia recente. Nella squadra allenata da Didier Deschamps, il capitano di Francia '98, brilla la stella di Kylian Mbappé. Il giovane attaccante del Paris-Saint Germain, a soli 20 anni è il protagonista assoluto della vittoria francese. In finale i transaplini superano la Croazia 4-2. La Francia la sblocca con un autogol di Mandzukic, poi pareggia subito dopo Perisic. Un rigore di Griezmann riporta i francesi in vantaggio, Pogba segna il 3-1 infine arriva il sigillo finale di Mbappè. Inutile la rete di Mandzukic. La Coppa alzata al cielo dal capitano Hugo Lloris resta l'ultima immagine di festa dei Mondiali, in attesa di Qatar 2022.

Inghilterra 1 vittoria (1966)

Con una sola vittoria c'è l'Inghilterra, che ha conquisttato la Coppa del Mondo nell'edizione in casa disputata nel 1966, la prima e unica vittoria della sua storia. Da allora nonostante i numerosi tentativi la nazionale dei Tre Leoni non è mai andata oltre le semifinali raggiunte a Italia '90 e Russia 2018. La consegna del trofeo da parte della Regina Elisabetta II al capitano Bobby Moore resta perciò ancora oggi l'immagine simbolo dell'unico trionfo inglese. In finale l'Inghilterra sconfisse la Germania Ovest 4-2, una partita entrata nella storia per il gol fantasma di Geoff Hurst. I tedeschi passarono subito in vantaggio con Haller, dopo solo sei minuti ci fu il pareggio di Hurst. Gli inglesi pensarono di aver vinto con il 2-1 di Peters ma quando omrai mancava un minuto dalla fine Weber riuscì a segnare il 2-2.

Ai tempi supplementari, l'episodio di cui si discute ancora oggi. Hurst lasciò partire un tiro che sbatté contro la faccia inferiore della traversa e rimbalzò sulla linea prima di tornare in campo. L'arbitro svizzero Dienst non sapendo cosa decidere chiese al suo assistente, il guardalinee sovietico Bakhramov, che convalidò la rete. Successivamente le riprese televisive dimostrarono che la palla aveva battuto sulla linea e non aveva, come richiesto dal regolamento, superato completamente la linea di porta. Davvero assurdo in tempi di Var. Inutili le proteste tedesche, allo scadere Hurst siglò una tripletta. In verità durante l'azione del 4-2, tre persone invasero il terreno di gioco mentre Hurst stava andando a segnare, motivo per cui la marcatura sarebbe stata da annullare ma l'arbitro convalidò ugualmente. Con questa vittoria l'Inghilterra festeggiò la sua unica vittoria al Mondiale mentre l'ex attaccante del West Ham resta ancora l'unico calciatore ad aver segnato tre gol in una finale di Coppa del Mondo.