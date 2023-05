Real Madrid-Manchester City, le pagelle dei protagonisti

Real Madrid (4-3-3)

Thibaut COURTOIS 6,5 – Deve avere occhi anche dietro le spalle ma c’è sempre, anche quando si trova a tu per tu con De Bruyne. Vede tardi la botta del belga dalla distanza.

Dani CARVAJAL 7 – La personalità non manca mai ma ogni tanto è costretto ad usare le maniere forti. Evitabile la sceneggiata su Grealish. In avanti trova tocchi inaspettati.

Antonio RUDIGER 6,5 – Deve tenere buona una bestia come Haaland, il che non è mai semplice. Lui risponde con una marcatura alla Gentile su Zico.

David ALABA 6,5 – Bene in difesa, non combina molto in avanti. In seconda battuta su Haaland è efficace quanto basta.

Edoardo CAMAVINGA 8 – Preciso e ordinato, quando ha tempo e spazio per avanzare si trasforma, diventando assolutamente incontenibile. Partita praticamente perfetta su entrambi i lati del campo.

Toni KROOS 6 – Efficace nei raddoppi, inusuale il fallaccio su Gundogan a centrocampo. Non è che debba fare gli straordinari ma quando serve c’è sempre.

Dall’83’ Aurelién TCHOUAMENI – s.v.

Luka MODRIC 7 – Costretto a fare da difensore aggiunto ma ogni volta che tocca il pallone fa magie. Perfetto come direttore d’orchestra, poche sbavature.

Dall’86’ NACHO – s.v.

Federico VALVERDE 7 – Stasera tocca sacrificarsi ma ci sta. Quando si libera, inventa cross deliziosi. Prestazione disciplinata come poche. Nel finale cresce non poco.

RODRYGO 6,5 – Ogni pallone che tocca diventa un pericolo. Un po’ in ombra stasera, soffre la marcatura fisica che gli riserva Guardiola. Meglio nel secondo tempo.

dal 81’ Marcos ASENSIO – s.v.

Karim BENZEMA 7 – Scatta come se avesse 10 anni meno. Va anche a recuperare palloni, si sacrifica per gli altri. Farlo da pallone d’oro in carica non è da tutti. Chapeau.

VINICIUS JUNIOR 8 – Non difende, ma questo si sa. È costretto ad arretrare per trovare palle buone ma quando ha mezza occasione diventa letale. Gol straordinario, ma è più importante come trascinatore.

Carlo ANCELOTTI 7,5 – Approccio mentale perfetto: il Real aspetta il City per alzare il baricentro nei momenti di stanca degli inglesi. Col tempo il Madrid cresce e trova il vantaggio. Dopo il pari fortuito il Real prova a rimettere la testa avanti ma ha speso tanto.

Manchester City (4-3-3)

EDERSON 6 – Nelle uscite ha un tempismo invidiabile. Vede con un attimo di ritardo la bomba di Vinicius. Risponde presente sull’incursione di Benzema nel finale.

Kyle WALKER 6 – Quando arrivano palloni in area è una sicurezza. Un po’ nervoso dopo l’1-0 ma salva la porta di Ederson più volte nel secondo tempo.

Ruben DIAS 5,5 – Provvidenziale la spaccata sul cross di Vinicius per Benzema. Meno convincente in fase di costruzione.

John STONES 6 – Marcare Vinicius e Camavinga: più facile a dirsi che a farsi. Il nazionale inglese se la cava egregiamente, anche quando il Real spinge forte.

Manuel AKANJI 5,5 – Partita abbastanza anonima la sua, dedicata completamente al contenimento dei guizzanti centrali delle Merengues. Strano che Guardiola l’abbia tenuto in campo così a lungo.

Ilkay GUNDOGAN 6 – Ogni tanto mette cross interessanti; peccato che i compagni di squadra non lo seguano. Evitabilissimo il giallo su Benzema.

RODRI 6 – Primo tempo non perfetto, quando deve vedersela con Vinicius fa il suo. Sembra crescere anche lui nel secondo tempo, anche se con qualche fallo di troppo.

Kevin DE BRUYNE 7 – Appena vede la porta, tira. Non male come idea. Meno devastante del solito; normalmente quando si trova a tu per tu col portiere è una sentenza. Si fa perdonare le sbavature con una magia dalla distanza.

Bernardo SILVA 5,5 – Subisce il confronto con Camavinga, decisamente poco ispirato. Non è efficace né come assist man né come terminale offensivo.

Erling HAALAND 5 – Marcato bene ma non si capisce come è sempre libero. Palloni buoni ne vede proprio pochi. Per lunghi tratti di partita svanisce dal gioco.

Jack GREALISH 5,5 – Ci prova sempre ma non ha il guizzo dei giorni migliori, non combina granché. Poco preciso anche in impostazione. Perde la testa sulla provocazione di un marpione come Carvajal.

Pep GUARDIOLA 5,5 – Fare la partita al Bernabeu non è mai semplice ma il City ha personalità da vendere. Alternare possesso ozioso ad accelerazioni è un piano niente male: peccato che Ancelotti abbia catechizzato come si deve i suoi. Graziato dal gol di De Bruyne che tiene la semifinale aperta.

L'arbitro

Artur DIAS 5,5 (Portogallo) – Lascia giocare un po’ troppo, qualche cartellino in più ci stava. Perde un attimo il controllo della partita nel secondo tempo, pur senza errori clamorosi.