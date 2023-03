Real Sociedad-Roma in campo stasera: le formazioni e dove vederla in tv

La Roma di José Mourinho sarà impegnata in una difficile trasferta in terra spagnola ma il risutato dell'andata, 2-0 in favore, lascia ben sperare nonostante si giocherà su un campo caldo. La squadra allenata da Imanol Alguacil è attualmente quarta in Liga spagnola dietro a Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid ed è dunque da prendere con le pinze visto che ha i mezzi per far male e per poter compiere l'impresa soprattutto tra le mura amiche. Di contro, la Roma di Mourinho ha tutte le carte i regola per poter staccare il pass per un quarto di finale fondamentale che darebbe una sorta di continuità dopo la conquista della Conference League nella passata stagione. Partita di fondamentale importanza con vista derby, che si giocherà domenica 19 marzo alle ore 18, in casa dei biancocelesti. Vietato commettere un passo falso, anche perché andare avanti in Europa League ed entrare nelle prime otto d'Europa, seppure nella competizione "sorella minore" della Champions, darebbe comunque risalto ad una stagione attualmente positiva.

Mouriho ci crede

Il tecnico lusitano crede nelle potenzialità della sua squadra ma non vuole lasciare niente al caso e sottovalutare gli avversari: "La squadra gioca per grandi obiettivi, è in posizione Champions dall’inizio del campionato. La Real Sociedad è struttura, filosofia, è un allenatore di esperienza che ha anche molti giocatori del vivaio. Ho sempre avuto rispetto per la squadra, non c’è nessuna ragione per cambiare questo, ho tantissimo rispetto. Giocano bene, hanno cambiato un pochino. Saranno più aggressivi, faranno pressione in avanti rispetto a quello che avevano fatto. Siamo preparati per trarre vantaggio da una situazione emozionale per loro perché il risultato non è definitivo.”

Testa alla Real Sociedad senza pensare al derby: "Il derby? La prossima partita è sempre la più importante. Giocherà la squadra che nella mia analisi ci dà più garanzie. In ogni caso, siamo una squadra di gente seria che fa il suo lavoro al massimo, ma che qualche volta non trova risultati. Facciamo un po’ di faticare a giocare tante partite, ed è una cosa normale. Ci sono squadre che hanno 24-25 giocatori tutti sullo stesso livello e per loro non è un problema. Ci sono squadre che possono giocare ogni due giorni, ma per noi è diverso. Se arriva un infortunio, una squalifica o la stanchezza, non è facile. Io sono sempre con loro e loro con me, domani sarà la partita più importante".

Dove vedere la partita

La partita Real Sociedad-Roma, in programma giovedì 16 marzo all’Estadio Municipal de Anoeta, avrà luogo questa sera alle ore 21 e sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), e Sky Sport (numero 253 del satellite).

Le probabili formazioni

Real Sociedad (4-1-3-2): Remiro, Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, D. Rico, Illaramendi, Zubimendi, Merino, Kubo, David Silva, Sorloth. All. Alguacil

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola, Dybala, Pellegrini, Abraham. All. Mourinho



Arbitro: István Kovács (Romania)