Regina Baresi in ospedale: “Febbre a 39.5, stavo malissimo”. Poi la dedica al compagno

“Se volevo essere paziente mi facevo ricoverare. Eccomi, non sono scomparsa”. Nonostante i seri problemi di salute non ha perso la voglia di scherzare Regina Baresi. L’ex calciatrice dell’Inter è finita in ospedale al San Raffaele di Milano a seguito di un’infezione renale e sui social network ha parlato delle sue condizioni di salute. “Sono qui da martedì sera e dovrò rimanerci ancora per un pochino di giorni, per fortuna niente di grave ho un’infezione renale con due piccoli ascessi che spero si risolvano entro la fine della prossima settimana”, ha raccontato Regina, concludendo con ironia: “Per fortuna ho la dieta libera!”.

Il precedente e il ricovero

Solo un anno fa Regina Baresi aveva affrontato un delicato intervento al cuore. Nell’agosto del 2025 l’ex capitano nerazzurro si era sottoposta a un’ablazione cardiaca, una procedura mini-invasiva utilizzata per trattare le aritmie. Un precedente importante che l’ha spinta a recarsi al pronto soccorso del San Raffaele dopo giorni di febbre alta e sintomi che non accennavano a regredire nonostante le cure. Superati i primi giorni di paura, Regina ha rassicurato i follower sul miglioramento delle sue condizioni di salute, confermando che dovrebbe essere dimessa entro pochi giorni.

La dedica al compagno

Sempre sui social l’ex calciatrice ha ringraziato i fan per il supporto, ma soprattutto il compagno che le è stato accanto in questo difficile momento. “Ci sei stato dal primo secondo senza lasciarmi da sola un attimo. Siamo arrivati al PS che stavo malissimo, abbiamo passato la notte vicini con la paura della febbre a 39,5 che non scendeva e non dimenticherò mai le ore su quelle seggioline verdi così scomode e così fredde. Tenere la tua mano, guardarti negli occhi, vedere un tuo sorriso mi tranquillizzavano. Dopo 24 ore di attesa il ricovero. Giorni chiusa qui dentro, giorni in cui misuravamo la febbre sperando scendesse. Hai fatto i salti mortali per stare più tempo possibile con me, tutta la strada avanti e indietro dal lavoro all’ospedale, il traffico, la stanchezza. Eppure c’eri sempre”, ha scritto su Instagram Regina Baresi, pubblicando una foto insieme al fidanzato.

Poi ha proseguito con la dedica: “La doccia fatta ogni sera qui, i vestiti di cambio in un borsone, pranzo e cena senza grandi richieste, ma eri qui, ogni volta tornavi e questa è stata la dimostrazione più grande che potesse riempirmi il cuore. Mi hai portato la Nutella, mi hai portato il nocciolino, mi hai portato piccoli pezzettini di casa che ci facevano sentire un po’ meno stranieri. E poi mi hai fatta sentire bella, nonostante tutto. E quando ogni giorno dalla vetrata della stanza ti vedo in strada camminare verso l’ingresso, il mondo torna a colori. Sei stato la mia cura. Sei la mia cura. Ti ringrazierò per sempre. Presto torniamo a casa insieme. ‘Grazie a te ho un treno da perdere’. Ti amo”.