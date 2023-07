Rissa sfiorata a Forte dei Marmi per Cristante e Spinazzola: ecco cosa è successo

Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola hanno vissuto momenti di tensione durante gli ultimi giorni di vacanza trascorsi a Forte dei Marmi (Lucca), insieme ad amici e compagne, in attesa di tornare a Trigoria per l'inizio della preparazione con la Roma. Durante il loro soggiorno, infatti, i due sono stati coinvolti in una discussione con un passante per le strade della famosa località toscana.

La ricostruzione

Lo mostra un video emerso su TikTok subito diventato virale, in cui si vedono i due calciatori giallorossi durante una lite con un uomo che si rivolgeva in modo molto acceso in particolare al centrocampista. Attorno ai giocatori c'era una folla che cercava di calmare questa persona, che successivamente è stata allontanata.

Nelle parole rivolte ai due calciatori della Roma, l'uomo ha usato espressioni volgari come: "Voi pisc... davanti alla porta sua e mi fate pure la predica? Ma da dove ca**o venite oh? Ma nemmeno in Afghanistan si fanno ste cose oh...". A gridare quelle frasi contro di loro è probabilmente un residente del posto, intervenuto forse in difesa di un vicino di casa.

Accerchiato da persone che tentano di calmarlo, senza troppi giri di parole l'uomo accusa i due giocatori di aver urinato davanti alla porta di una persona di sua conoscenza. Si nota nel video anche l'agitazione delle mogli dei due calciatori. Al di là di questo, non si capisce bene che cosa sia successo esattamente, se davvero Cristante e Spinazzola sono responsabili di quanto viene loro contestato dall'uomo, oppure no.

Nel parapiglia volano spintoni e minacce anche tra gli altri presenti, donne comprese: "Guarda che ti stendo con un pugno, hai rotto i co****ni" , urla una ragazza a un'altra, mentre le impedisce di intervenire e la trascina via per un braccio. Non è chiaro se le due siano conoscenti o meno. "Ti ammazzo, statti fermo" , dice invece un'altra giovane mentre trattiene un ragazzo.