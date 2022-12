La Spagna archivia Luis Enrique: ct esonerato e panchina a de la Fuente

Luis Enrique non è più il ct della Spagna. A ufficializzarlo la Federcalcio spagnola in una nota. La decisone era già nell'aria, fatale per l'ex tecnico della Roma la sconfitta ai rigori contro il Marocco agli ottavi dei Mondiali.

La Federazione, che ringrazia Luis Enrique e i suoi collaboratori per il lavoro svolto dal 2018 a oggi, ha evidenziato la necessità di "partire con partire un nuovo progetto per la Nazionale spagnola, con l'obiettivo di proseguire con la crescita raggiunta negli ultimi anni". Sono stati il presidente, Luis Rubiales, e il direttore sportivo, José Francisco Molina, a comunicare la decisione al tecnico asturiano, che "è riuscito a dare un nuovo slancio alla Nazionale sin dal suo arrivo, nel 2018, attraverso un profondo rinnovamento che ha consolidato un cambio generazionale nella squadra e nel calcio spagnolo". Ma soprattutto "con il proprio timbro e attraverso uno stile definito. Ha optato per giovani talenti e ha seminato speranza per il futuro della squadra spagnola".

Nominato alla guida della Furie Rosse nel luglio 2018, Luis Enrique si è preso una pausa tra marzo e novembre 2019 dopo la morte della figlia Xana. Tra i risultati raggiunti spiccano le due Final Four di Uefa Nations League (una persa in finale con la Francia) e le semifinali di Euro 2020, battuto dall'Italia. L'avventura ai Mondiali in Qatar, iniziata con il roboante debutto contro la Costa Rica, si è poi rivelata deludente prima con l'incredibile sconfitta con il Giappone e poi con l'eliminazione ai rigori agli ottavi. Dopo le critiche ricevute in Patria la separazione è sembrata una scelta obbligata. Tra i capi di imputazione, uno stile di gioco caratterizzato da un possesso palla troppo sterile e l'aver puntato tutto sul gruppo di giocatori del Barcellona. Dal prossimo giugno però potrebbe già ripartire dalla panchina di un top club europeo.

Chi è il nuovo ct della Spagna

In vista dei prossimi Europei e in vista dei Mondiali 2026, la scelta è caduta sull'attuale ct dell'Under 21, Luis de la Fuente. Ex bandiera dell'Athletico Bilbao e già nel giro della Nazionale dal 2013. De la Fuente ha poi preso in mano l'Under 18, l'Under 19 e la Nazionale Olimpica. Da ct ha già vinto tre ori: agli Europei Under 19 e 21 e ai Giochi del Mediterraneo del 2018. Una scelta che delinea una virata decisa verso un progetto giovani, visto il gran numero di talenti che già gravitano in nazionale maggiore.

Il nuovo selezionatore ha vinto la concorrrenza di Roberto Martinez, fresco di separazione col Belgio e Marcelino. L'ex tecnico dell'Athletic Bilbao, un tempo vicino alla panchina dell'Inter, avrebbe proposto un calcio molto pragmatico, che avrebbe portato ad una vera inversione di rotta rispetto alla gestione Luis Enrique. Nel frattempo la comitiva spagnola ha abbondonato il ritiro di Doha. Soltanto 14 dei 26 giocatori, però sono rientrati in Spagna con sfaff tecnico e dirigenza. I restanti hanno pensato di godersi qualche giorno di vacanza in Qatar, scatenando l'indignazione dei tifosi spagnoli sui social.