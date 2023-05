Roma-Bayer Leverkusen, ecco dove vederla e chi scenderà in campo

Questa sera alle ore 21.00 la Roma di José Mourinho ospiterà i tedeschi del Bayer Leverkusen allenati da Xabi Alonso nell'andata delle semifinali di Europa League. I giallorossi sono in piena emergenza difensiva visti i forfait di Llorente, Smalling e Kumbulla con Cristante costretto ad arretrare nel pacchetto arretrato a coadiuvare Mancini e Ibanez. I giallorossi vengono dalla sconfitta in campionato contro l'Inter ma vogliono arrivare in fondo a questa competizione con Mourinho che pregusta di portare un altro trofeo nella bacheca del club giallorosso dopo la Conference League conquistata nella passata stagione.

Anche il Bayer Leverkusen viene dalla sconfitta in campionato, interna, contro il Colonia che si è imposto per 2-1. Nelle ultime cinque uscite in Bundesliga i tedeschi hanno messo insieme 9 punti sui 15 disponibili e occupano il sesto posto in classifica con zero chance di poter andare in Champions League arrivando nelle prime quattro in campionato. Gli uomini di Xabi Alonso, dunque, avranno solo una chance per approdare in Champions: vincere l'Europa League, Roma e poi eventualmente Juventus o Siviglia permettendo.

Come sta la Roma

Mourinho dovrà fare di necessità virtù in difesa dove ha gli uomini contati, ma sugli esterni, a centrocampo e in attacco può contare sull'intera rosa, o quasi fatta eccezione di Stephen El Shaarawy. Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra con in mezzo l'esperto Nemanja Matic, il capitano Lorenzo Pellegrini e Georgino Wijnaldum: un terzetto esperienza e qualità per cercare di sovrastare la linea mediana tedesca. In attacco tandem pesante formato da Andrea Belotti e Tammy Abraham con Paulo Dybala che pare essere recuperato e pronto a scendere in campo a gara in corso.

Come sta il Bayer Leverkusen

Il Bayer se la giocherà con il consueto 3-4-3 offensivo con Hradecky in porta davanti al terzetto difensivo composto da Tapsoba, Tah e Hincapié. Frimpong e Bakker saranno gli esterni di centrocampo con Andrich e Amiri in mezzo. Davanti Adli al centro dell'attacco con Diaby e Wirtz ad affiancarlo per cercare di scardinare e sorprendere la difesa della Roma contro il quarto attacco della Bundesliga che ha però dimostrato di essere penetrabile visti i 43 gol subiti in sole 31 giornate di campionato. La sfida sarà equilibrata ma i giallorossi dovranno stare attenti ad una squadra che nonostante la sconfitta nell'ultimo turno in campionato è sempre insidiosa e difficile da incontrare.

Dove vedere la partita

Roma-Bayer Leverkusen si potrà seguire su Dazn in streaming da smartphone e tablet grazie alla sua app ufficiale o da sito internet da dispositivo fisso. Sky permetterà di vedere la gara su Sky Go, app sviluppata per dispositivi mobili e disponibile anche da pc fisso o notebook da sito ufficiale. Sul sito ufficiale di TV8 si potrà invece assistere al match in streaming in chiaro. Tante le modalità per assistere al match in tv, a partire da DAZN. Basterà connettersi all'app della piattaforma da smart tv di ultima generazione, oppure usare una console di gioco come Playstation o Xbox o un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Firestick Tv e TIMVISION Box. Anche Sky trasmetterà il match sui canali Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (253).

Chi scende in campo

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham. All. José Mourinho

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Andrich, Amiri, Bakker; Diaby, Adli, Wirtz. All. Xabi Alonso