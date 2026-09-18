Roma, la parola alla difesa: un gol incassato

Parola alla difesa. In una Roma nella quale Malen segna a raffica e Dybala sforna assist con regolarità («sono perfetti insieme, l’argentino mette la sua qualità al servizio del compagno», ha sottolineato Gasperini), il punto di forza resta il reparto di retroguardia. Un classico nelle squadre del tecnico piemontese, sempre attento alla fase difensiva anche ai tempi dell’Atalanta. La porta «blindata», grazie anche alle parate di Svilar (il miglior portiere dell’ultimo campionato e già sulla buona strada per il bis, ndr), è una delle armi che i giallorossi metteranno in campo per battere l’Inter nello scontro diretto e per darle fastidio nella corsa al titolo, riproponendo quel duello vissuto negli anni 2000. «Troppo presto per parlare di scudetto, lo farò dopo 20 partite, giusto però che i tifosi possano sognarlo», così Gasp in un’intervista a Sky.

Domani all’Olimpico l’allenatore della Roma avrà l’imbarazzo della scelta: tutti i 22 giocatori della rosa a disposizione, recuperato anche in difesa quell’Hermoso in gol contro l’Atalanta nella terza giornata. L’unica gara in cui Svilar ha dovuto raccogliere il pallone dentro la sua porta dopo il gol di Ederson. E la già solida difesa guidata da Mancini, ha acquisito un altro tassello importante: il francese Balerdi arrivato dal Marsiglia, giocatore per il quale Gasperini ha già scomodato un precedente illustre. «Per caratteristiche, ma ovviamente non per livello assoluto, mi ricorda quelle di Franco Baresi: la velocità con cui andava a recuperare certe situazioni di pericolo, l’intensità con cui andava sui contrasti, la sicurezza con cui impostava il gioco. È in questo mix di modernità e di qualità antiche che vedo la somiglianza».

Dopo aver sostituito Ndicka indisponibile, ora che l’ivoriano sta bene Balerdi potrebbe vincere il ballottaggio anche contro l’Inter. Un uomo in più per «blindare» ancora di più la difesa.