La Roma piega il Genoa grazie a Dybala: giallorossi ai quarti di finale

La Roma di José Mourinho piega per 1-0 il Genoa di Alberto Gilardino, negli ottavi di finale di Coppa Italia, e vola così ai quarti di finale dove affronterà la vincente tra Napoli e Cremonese che si affroteranno la prossima settimana. A decidere il match dell'Olimpico ci ha pensato un super Paulo Dybala che messo in campo nella ripresa al posto di Lorenzo Pellegrini ha di fatto cambiato marcia ai giallorossi che hanno così superato il turno grazie ad una perla dell'ex attaccante della Juventus.

La Roma ha disputato una partita seria contro la terza forza del campionato di Serie B, ha concesso e rischiato davvero il minimo sindacale, l'ha sbloccata nella ripresa ma non l'ha chiusa vincendo di misura e lasciando in partita fino alla fine la squadra allenata da Alberto Gilardino. Buone indicazioni per José Mourinho che dopo il pareggio in rimonta di San Siro contro il Milan ha guadagnato l'accesso al turno successivo della coppa nazionale, obiettivo della squadra giallorossa. Unica nota "stonata" uno Zaniolo che non riesce ad essere decisivo come vorrebbe e come servirebbe alla Roma che sta ancora aspettando i suoi acuti che tardano ad arrivare.

La cronaca della partita

Dopo 20' di sostanziale equilibrio è Tammy Abraham a scaldare le mani a Martinez al 21' del primo tempo: il numero uno del Genoa respinge bene il tiro dell'inglese. Al 33' Pellegrini centra la traversa con un tiro a botta sicura da ottima posizione. La Roma continua a spingere ma senza risultato con il Genoa più preoccupato di difendere che offendere. Si va al riposo sul risultato di 0-0.

Nella ripresa Mourinho inserisce Paulo Dybala per Pellegrini. La Joya infiamma subito l'Olimpico al 52' con una grande giocata, doppio dribbling e sinistro verso la porta di Martinez che è bravo a non farsi sorprendere. Il portiere del Genoa è ancora bravo su una palla insidiosa al minuto 55' mentre al 58' Dybala perde palla e lancia il Genoa in contropiede: Rui Patricio blocca il traversone di Yalcin. Al 64' la Roma sfonda con Dybala che si beve mezza difesa avversaria e di sinistro batte Martinez. All'82' ci prova Aramu: blocca Rui Patricio. All'88' Aramu spaventa ancora la Roma con un tiro, però, troppo potente che non inquadra lo specchio della porta.

Il tabellino



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski (75' Celik), Matic, Bove (62' Cristante), El Shaarawy (62' Spinazzola); Zaniolo (86' Tahirovic), Pellegrini (46' Dybala); Abraham. All. Mourinho



GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Dragusin; Sabelli, Sturaro (63' Frendrup), Badelj (62' Strootman), Galdames (75' Aramu), Czyborra (63' Criscito); Yalcin, Coda (75' Puscas). All. Gilardino

Reti: 64' Dybala (J)

Arbitro: Ermanno Feliciani (sezione di Teramo)