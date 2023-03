La Roma regge con la Real Sociedad: 0-0 e quarti di finale di Europa League raggiunti

La Roma di José Mourinho amministra il vantaggio, di 2-0, maturato nella sfida d'andata, pareggia 0-0 sul campo dell'ostica Real Sociedad e stacco così con merito il pass per i quarti di finale di Europa League, come la Juventus di Massimiliano Allegri. I giallorossi non hanno specuato, hanno fatto la loro onesta partita non concedendo di fatto grandi occasioni ai padroni di casa che di solito tra le mura amiche sono sempre una squadra pericolosa nonché quarta nella Liga dietro le tre super potenze Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid. La sfida della Reale Arena di San Sebastian è stata equilibrata e il risultato finale rispecchia in pieno quanto visto in campo nell'arco dei 90' minuti con il demerito degli spagnoli di non aver avuto quella furia agonistica che sarebbe servita per ribaltare le sorti della qualificazione.

La Roma ottiene un altro ottimo risultato in Europa e dopo aver vinto nella passata stagione la prima edizione di Conference League ora si sta ben comportando pure nella competizione "sorella minore" della Champions in attesa di giocarla nella prossima stagione anche se ci sarà ancora tanto da combattere. Domani nell'urna di Nyon ci saranno diverse insidie per la Roma a partire dalla Juventus di Massimiliano Allegri fino ad arrivare all due di Premier League, l'Arsenal prima della classe e il Manchester United. Non solo, perché i gialllorossi potrebbero incrociare anche il Feyenoord che nella sfida di ritorno ha strapazzato per 7-1 lo Shakhtar Donetsk ma anche gli spagnoli del Siviglia, i tedeschi di Bayer Leverkusen e la favola dei belgi della Royale Union SG che ha fatto lo scalpo all'Union Berlin terzo in Germania

La cronaca della partita

La Roma non si fa intimorire dall'atmosfera e scende in campo con grinta e concentrazione in casa della Real Sociedad. La prima occasione è di Dybala che su schema da calcio di punizione va al tiro trovando la deviazione in angolo. La risposta dei padroni di casa è tutto con due tiri ben controllati da Rui Patricio. Al 42' intervento di spalla sulla faccia di Karsdorp che esce dal campo dolorante e sanguinante (fallo di Rico ammonito). Nel primo minuto di recupero la Roma trova il gol da pochi passi con Smalling, sull'angolo battuto da Dybala, ma l'arbitro annullla per un tocco di mano del difensore inglese, convalidato anche dal Var.

Nella ripresa la prima grande occasione da rete è della Real Sociedad con Sorloth che tutto solo di testa non approfitta di un ottimo pallone offerto da Mendez. La Real Socieda spinge al 55' va al tiro con Merino: murato da un difensore giallorosso. Minuto 68' ecco la più grande occasione del match sui piedi di Oyarzabal che trova la parata d'istinto sul capitano degli spagnoli che sulla ribattuta la mette sulla traversa. La Roma tiene botta fino al 97' e ottiene una qualificazione d'oro e assolutamente meritata.

Il tabellino



REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Gorosabel (71' Sola), Zubeldia, Le Normand, Diego Rico; David Silva, Zubimendi, Merino, Mendez (79' Cho); Oyarzabal (71' Kubo), Sorloth (62' Fernandez). A disp.: Zubiarre, Sola, Illaramendi, Barrenetxea, Fernandez, Cho, Kubo, Munoz, Guevara, Navarro, Pacheco, Turrientes. All.: Imanol Alguacil



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp (42' Zalewski), Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini (87' Bove), Dybala (76' El Shaarawy); Belotti (76' Abraham) A disp.: Boer, Svilar, Abraham, Celik, Camara, Kumbulla, Bove, Zalewski, Volpato, Tahirovic, El Shaarawy. All.: José Mourinho

Ammoniti: Karsdorp, Zubeldia, Rico, Mancini, Fernandez

Espulso: Fernandez

Arbitro: Istvan Kovacs (Romania)