Roma-Sassuolo, le possibili formazioni e dove vederla

In uno stadio Olimpico gremito come accade ormai da tutta la stagione, alle ore 18 andrà in scena Roma-Sassuolo: si tratta di una gara fondamentale per i giallorossi che in caso di vittoria raggiungerebbero l'Inter al secondo posto in classifica (50 punti) in attesa del posticipo di lunedì tra Milan e Salernitana con i rossoneri che, vincendo, si aggregherebbero ai cugini nerazzurri clamorosamente sconfitti a La Spezia.

Come arrivano Roma e Sassuolo

I romanisti sono reduci dalla convincente vittoria contro la Juve, in campionato, e contro la Real Sociedad in Europa League, entrambe le gare senza subire reti. Il Sassuolo, dal canto suo, è reduce da due vittorie consecutive ottenute in casa contro la Cremonese (3-2) e in trasferta contro il Lecce (0-1). La gara d'andata al Mapei Stadium è finita 1-1 con reti di Abraham e Pinamonti ma negli ultimi anni si sono giocate gare sempre molto equilibrate e con tanti gol. Sulla sponda giallorossa si dovranno fare i conti con le assense di Andrea Belotti fresco di operazione alla mano ma sono indisponibili anche Cristante (squalificato), Solbakken e Pellegrini. Per quanto riguarda il Sassuolo, mister Dionisi cerca il colpaccio provando a vincere all'Olimpico e si presenterà con la formazione tipo: ci sarà anche il rientro di Berardi che affiancherà Pinamonti e Laurienté.

Il caso Mourinho

Inutile girarci intorno, a tener banco anche il caso Mourinho: la squalifica per due giornate è stata confermata dalla Corte Sportiva d'Appello e i tifosi della Roma si preparano a una protesta singolare. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, è prevista la "panolada" spagnola, ossia lo sventolìo di fazzoletti bianchi dagli spalti in segno di protesta per questa decisione. I tifosi romanisti sono molto legati, a doppia mandata, con il loro mister e faranno senz'altro valere le loro ragioni. Ha destato anche scalpore, nelle ultime ore, la foto su Instagram che lo Special One ha postato per pubblicizzare alcuni prodotti della figlia ma facendosi ritrarre con l'indimenticabile gesto delle manette 13 anni dopo la gara tra Inter e Sampdoria quando l'arbitro Tagliavento aveva espulso Samuel e Cordoba.

Le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewsky, Matic, Wijnaldum, Spinazzola, Dybala, El Shaarawy, Abraham.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio, Frattesi, Obiang, Henrique, Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Dove vederla in tv

Per tutti i tifosi giallorossi e neroverdi ma anche per gli appassionati della nostra Serie A basterà collegarsi in diretta streaming su Dazn: il fischio d'inizio è previsto per le ore 18 ma la gara sarà visibile anche a chi possiede un abbonamento con Sky sul canale numero 214 con l'attivazione di Zona Dazn.