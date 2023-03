L'Inter affonda al Picco: lo Spezia vince 2-1

L'Inter di Simone Inzaghi riesce nell'impresa tragicomica di dominare una partita e di perderla. Lo Spezia di Leonado Semplici vince per 2-1 al Picco grazie ai gol di Daniel Maldini e Nzola, su rigore, al termine di una partita in cui i liguri si sono difesi con le unghie e con i denti portando a casa la vittoria. Nel primo tempo l'Inter domina nel vero senso della parola, calcia in porta per ben 15 volte, cinque nello specchio, ma non riesce a segnare con Lautaro Martinez che al 13' si fa parare un calcio di rigore da Dragowski, calciando male. Siparietto con Lukaku che si aspettava di battere il penalty avendo una percentuale realizzativa del 100% in maglia nerazzurra. La traversa alta di Agudelo nel primo tempo l'unica occasione per lo Spezia. Tante, troppe occasioni sprecate dall'Inter nel primo tempo con Lautaro più volte fermato dall'ottimo Dragowski.

Nella ripresa l'Inter entra ancora in campo con il giusto atteggiamento ma è lo Spezia al primo tiro in porta a passare: sponda di Nzola per l'accorrente Maldini che fulmina Handanovic (gol al Milan e all'Inter per il figlio d'arte). Inzaghi inserisce l'artiglieria pesante e all'83' Dumfries si procura un rigore che Lukaku realizza perfettamente. L'olandese fa e disfa visto che dopo due minuti regala un rigore agli avversari travolgendo Kovalenko. Nzola regala un successo incredibile, per come maturato, allo Spezia che fa uno scatto importante verso la corsa salvezza. Ottava sconfitta in campionato per l'Inter, la sesta fuori casa. Questa, però, per come è maturata deve far riflettere e non poco i giocatori nerazzurri che hanno sprecato tanto, troppo e che alla fine sono stati puniti negli unici due tentativi degli avversari. Non un buon risultato, ovviamente, in vista degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto dove servirà una prestazione di livello per passare il turno e per rendere la stagione negativa.

La cronaca della partita

Primo tempo a forti tinte nerazzurre al Picco con l'Inter che domina dal primo all'ultimo minuto contro i liguri. Al 5' Lautaro si libera bene al tiro e impegna alla parata Dragowski mentre al 9' Caldara interviene in scivolata in area di rigore su D'Ambrosio ma per Marinelli non c'è niente. Dopo due minuti di attesa, il fischietto di Tivoli viene richiamato all'on field review e dopo aver rivisto le immagini concede il rigore (netto).

Dal dischetto Lautaro Martinez si fa ipnotizzare da Dragowski che respinge il tiro (ancora un altro errore dell'argentino dagli undici metri). Al 21' ancora l'argentino va al tiro trovando la parata del portiere polacco. Al 27' Gosens sfiora il gol e così il suo compagno di squadra Mkhitaryan che calcia al volo al 28': palla fuori di poco. Agudelo al 33' colpisce la parte alta della traversa con un tiro-cross. Al 42' Lautaro fa tutto da solo in contropiede trovando ancora una volta la parata di Dragowski e al 44' Gosens da pochi passi svirgola un pallone da spingere in rete.

Nella ripresa l'Inter parte ancora forte e trova il gol dopo 50'' con Lautaro Martinez che di testa batte Dragowski su assist di Darmian. L'arbitro però annulla per la posizione di fuorigioco, in avvio di azione, di Lukaku. Bastoni al 50' calcia fuori di poco mentre al 55' lo Spezia passa in vantaggio in maniera inaspettata con il contropiede di Nzola che tiene botta su Acerbi e la mette in mezzo per l'accorrente Maldini che di destro batte Handanovic. Inzaghi inserisce Dzeko-Dumfries-Dimarco e Calhanoglu e l'Inter si ridisegna con un 3-4-3 super offensivo per cercare di rimediare.

Al 70' Calhanoglu ci prova con un gran tiro da fuori area e la palla esce fuori di un soffio. Al 73' Lautaro Martinez su azione di calcio d'angolo non ci arriva di poco di testa mentre al 77' Brozovic prova il best gol con un tiro al volo che termina alto. I nerazzurri spingono e all'82' trovano il calcio di rigore per un fallo ingenuo di Ferrer su Dumfries. Dal dischetto Lukaku fulmina perfettamente Dragowski segnando il 17esimo rigore su 17 tentativi con la maglia dell'Inter. Dumfries all'85' travolge Kovalenko e Marinelli concede rigore. Dal dischetto Nzola fulmina Handanovic. Dzeko al 92' controlla bene in area e calcia fuori di poco. Ennesima occasione sprecata dall'Inter e da Lautaro Martinez al 95' con l'argentino che calcia fuori strozzando troppo il tiro. L'Inter affonda 2-1 al Picco di Spezia.

Il tabellino

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Agudelo (67' Kovalenko), Bourabia, Zurkowski (46' Ekdal); Shomurodov (46' Maldini), Nzola, Gyasi (81' Ferrer). All. Leonardo Semplici

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio (46' Dumfries) , Acerbi, Bastoni; Darmian (80' Carboni), Barella (66' Calhanoglu), Brozovic, Mkhitaryan (66' Dzeko), Gosens (66' Dimarco); Lukaku, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi

Marcatori: 55' Maldini (S), 84' Lukaku (I), 86' Nzola (S)

Ammoniti: Gyasi, Caldara, Nikolaou

Arbitro: Livio Marinelli (sezione di Tivoli)