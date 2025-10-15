Ronaldo l’immortale: qual è il suo nuovo record

Ormai da molto tempo si sprecano aggettivi e considerazioni per il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo che non smette di stupire a 40 anni ormai compiuti infrangendo record su record. L'ultimo, in ordine di tempo, lo ha conquistato nella gara che il Portogallo ha pareggiato 2-2 contro l'Ungheria in una gara di qualificazione ai Mondiali 2026.

Una doppietta storica

CR7 ha segnato ben due reti: la prima, da distanza ravvicinata al 22' del primo tempo è stato il 40esimo in una gara di qualificazione ai Mondiali interrompendo il testa a testa con l'ex giocatore del Guatemala, Carlos Ruiz. L'attaccante dell'Al-Nassr ha poi segnato un secondo gol nei minuti di recupero del primo tempo arrivando così a quota 41 reti nelle 50 partite di qualificazioni ai Mondiali che ha giocato. Ebbene, adesso il numero 41 è la vetta dei migliori marcatori di sempre in questa particolare classifica davanti, appunto, a Carlos Ruiz (39 gol), Lionel Messi (36 gol), Ali Daei (35 gol) e Robert Lewandoski a quota 33 gol.

I numeri di Ronaldo con il Portogallo

Impressionante ricordare altri e alti numeri di Ronaldo: con la maglia della Nazionale ha messo a segno, fino a questo momento, ben 143 gol. Mai nessuno come lui, nemmeno un certo Lionel Messi staccatissimo a 114 reti. Ma non è di certo finita qui visto che CR7 è sceso in campo 225 volte con la maglia dei Portogallo, altro record, è il primo calciatore ad aver partecpo a sei diverse edizioni degli Europei di calcio, dal 2004 al 2024. Non dimentichiamoci, poi, che agli ultimi Mondiali di calcio è riuscito a segnare un rigore contro il Ghana, anch'esso storico e denso di significato visto che Ronaldo è il primo ad aver segnato almeno una rete in cinque edizioni della World Cup.

Per fare altri esempi della grandezza calcistica di Cristiano, è ancora lui il leader storico della Champions League avendo segnato ben 140 gol; è anche il capocannoniere del Real Madrid con 450 gol in 438 partite e il capocannoniere degli Europei con 14 reti in una sola edizione, nessuno ha fatto meglio fino a questo momento.

Non molto tempo fa, dopo aver sbagliato un rigore, i critici gli chiedevano di farsi da parte ma lui non se n'è curato e ha risposto sui social senza fare menzione alle critiche.

Non è un segreto che rappresentare la nazionale significhi molto per me, ed è per questo che sono così orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo unico per il Portogallo

", ha scritto l'attaccante quarantenne sui suoi account X e Instagram.