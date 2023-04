Sarri ko col Toro imita Greta e lancia l'Sos clima

Sarri dopo il ko col Torino ha parlato pure del clima: «Poco brillanti? Il cambio di temperatura degli ultimi giorni ci ha un po` penalizzati». Così sui social i romanisti gli hanno messo l`impermeabile giallo di Greta Thunberg.

***

Sulla querelle sportiva che vede ballare la classifica della volata Champions l`autore di 90º Riccardo Marra rievoca il mitico Verdone anni ?80 con la Sora Lella. I punti tolti e ridati a Madama ricordano la scena: «e allungaje e gambe, piegaje e gambe, aricoprije le gambe?».

***

Il calcio è tornato è il concetto più o meno espresso dai media per le cinque italiane nelle semifinali europee. A Wembley ci eravamo illusi senza poi riuscire a restare tra i grandi al Mondiale. Le tv si godano gli ascolti di maggio ma per i giudizi attendiamo il 2024, «una rondine non fa primavera».

***

Kastanos della Salernitana è entrato in due gol su tre ma resta umile: «Sono il Bernardo Silva dei poveri». Dazn.

***

Nun te preoccupa`, guaglione: ce sta o Napule fore, striscione della Curva del Milan.

@duppli