HABEMUS PAPAM

Alle 18.09 la fumata bianca è stata accolta dal giubilo delle migliaia di persone che in piazza San Pietro non aspettavano che questo segnale, insieme ai gabbiani che da ieri hanno accompagnato il conclave. Il Cardinale Protodiacono si affaccerà a breve dalla loggia centrale di San Pietro per annunciare il nuovo Papa e il suo nome. L'elezione era nell'aria, il cardinale Re questa mattina ha auspicato " che stasera, rientrando a Roma, trovi già la fumata bianca ". Dopo il ritardo nella prima fumata nera di mercoledì sera, arrivata oltre 3 ore dopo l'extra omnes, e la seconda fumata nera di giovedì mattina, il Conclave è giunto a una decisione.

L'ultimo Papa a essere stato eletto con la "fumata di mezzo" alle 17.30 è stato Benedetto XVI: a quest'ora il comignolo della Cappella Sistina fuma solamente in caso di elezione, quindi al raggiungimento del quorum di 89 voti.

Il silenzio della piazza è stato rotto dalle campane della Basilica di San Pietro e dagli applausi delle migliaia di persone radunate. In piazza San Pietro stanno accorrendo persone da tutta Roma, lo spiazzo davanti al balcone centrale si sta riempiendo rapidamente mentre sventolano le bandiere di tutto il mondo.