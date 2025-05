Cerco una "Donna Padrona" che mi domini

Ascolta ora 00:00 00:00

Mi chiamo Daniele, vivo a Mantova e leggo sempre la sua posta del cuore. Ho 57 anni, non sono mai stato sposato e non ho figli. Circa un mese fa ho letto lo sfogo di un uomo che si lamentava della sua Ada perché è troppo aggressiva e autoritaria. Volevo suggerire a questo signore di non lasciare Ada e di fare tutto per salvare il loro legame. Nella mia vita ho sempre cercato una Donna Padrona che mi dominasse ma non l’ho mai trovata, considerato il fatto che non ho mai avuto fortuna con le donne a causa della mia timidezza e per il fatto che non sono certo un Adone. Non mi arrendo anche se ho quasi 58 anni. Il mio sogno sarebbe di sposarmi con una donna delle Forze dell’Ordine o delle Forze Armate. Nel 2005/2006 ho avuto una storia con una Poliziotta Penitenziaria ma lei mi ha lasciato quando le ho detto che ero di destra mentre lei si definiva comunista. Il lettore in questione dovrebbe solo essere paziente con la sua signora. Amo talmente le Donne che mi dichiaro femminista, sostengo le Femen e il movimento Me-Too! So che gli uomini femministi sono in genere antipatici alle donne ma io sono sconvolto dai continui femminicidi. Io la saluto e la ringrazio Dottoressa Braghieri, rivolgendo la stima anche a Vittorio Feltri e al direttore Sallusti.

Caro Daniele, raro trovare un uomo così venerante e solidale (almeno sulla carta, è l’unica esperienza che ho di lei) nei confronti delle donne. Per come si racconta, non posso che compiacermi della sua sintonia con l’universo, le ragioni e le lotte del mondo femminile. Trovo un po’ di più difficile gestione (ai fini di un consiglio) la sua predisposizione ad essere «dominato». Ma ritengo si tratti di un personalissimo gusto, non più bizzarro di altri e finché concerne lei e le sue eventuali partner consenzienti, non vedo il problema. Lei però mi racconta che in realtà, con le donne, il problema c’è visto la difficoltà di trovarne una da tutta la vita. Non voglio neppure prendere in considerazione il suo auto-giudizio estetico perché «non essere un Adone», non può essere il motivo della sua solitudine. Piuttosto mi chiedo se l’inghippo non stia proprio in questo eccesso di prostrazione.

Credo si abbia tutta la libertà di esercitare un «gusto», ma solo dopo essersi posizionati in un rapporto in maniera salda. Provi a proporsi prima come un uomo e poi, eventualmente, come un uomo al quale piace essere dominato. Gli unici che apprezzano gli zerbini sono quelli con le scarpe sporche.