"Scaglia via il pallone poi litiga con l'arbitro...". Il gesto di stizza di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è rimasto a secco per la terza partita consecutiva ed è apparso ancora una volta molto nervoso durante la sfida contro l'Abha, valida per i quarti di finale di King's Cup. Il fuoriclasse portoghese ha rimediato un giallo al termine della prima frazione per aver insultato in modo veemente l'arbitro, reo di aver interrotto un'azione in contropiede per mandare le squadre negli spogliatoi. Per Ronaldo, non è stato una buona gara ma nonostante ciò, l'Al Nassr ha comunque vinto la partita con il risultato di 3-1.

La ricostruzione

Durante la partita di King's Cup d'Arabia tra Al Nassr e Abha, l'arbitro ha suscitato la rabbia di CR7. Infatti, il direttore di gara ha fischiato la fine del primo tempo, dopo tre minuti di recupero, quando il portoghese era appena partito in contropiede verso l'area avversaria ma si trovava ancora nella propria metà campo. La decisione dell'arbitro ha scatenato l'ira di Ronaldo, che ha reagito calciando via il pallone e gesticolando animatamente in direzione dell'arbitro. A quel punto il direttore di gara ha deciso di ammonire l'ex calciatore di Real Madrid e Juventus per il suo comportamento. Ad ironizzare sull'accaduto ci ha pensato Ryanair, che ne ha approfittato per prendere in giro l'attaccante dell'Al Nassr: "Pochi istanti dopo" il pallone è stato avvistato dai piloti, recita un tweet della famosa compagnia low-cost.

Il Real "si dimentica" di Ronaldo

A far arrabbiare Ronaldo adesso ci si mette anche il Real Madrid, il club dove il campione portoghese ha battuto tutti i record. La squadra di Ancelotti accede ai quarti di finale e ad essere decisivo nel ritorno al Bernabeu è ancora Karim Benzema. Dopo la rete realizzata dall'attaccante francese contro il Liverpool, però, molti tifosi madrileni si sono scagliati contro il club per via di un tweet particolare pubblicato a pochi secondi dal suo gol. "Mr. Champions League" : un post che ha scatenato le proteste di molti tifosi del Real e dei fan di Ronaldo, che hanno subito risposto, evidenziando come il titolo spetti al portoghese. "Il più grande di tutti i tempi in realtà è CR7"; "Mr. Champions League? Calmatevi, quello è Ronaldo"; "Ti amo Real Madrid, però così mancate di rispetto a Cristiano": sono solo alcuni dei tweet di risposta che appaiono nel thread avviato dai Blancos, a dimostrazione di come i loro tifosi, pur godendosi i gol e le giocate di Benzema, siano ancora legatissimi al portoghese che ha lasciato il club nel 2018.