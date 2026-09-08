Se il Como incuriosisce l’Europa

Real Madrid-Inter. Altre novità? La champions apre il cartellone con la partita delle partite, dai migliori anni della nostra vita, Di Stefano-Puskas-Suarez-Mazzola, ai giorni nostri, che altro chiedere per risentire il profumo del grande football? Mourinho veste di nuovo l’abito del commediante, ammolla un paio di por qué? contro arbitri e Var, gli stava di fianco Mbappé che respinge le critiche (sconfitta con il Betis) e pensa al Pallone d’oro, siamo sempre nel teatro accecante, l’Inter scende nel campo dove proprio con Mou ha vinto l’ultima champions, anno 2010, premesse di roba buona anche se è soltanto una prima partita del girone. Il torneo più illustre regala mercoledì, al Maradona, Napoli-Arsenal con un altro effetto scenico, i campioni d’Inghilterra vanno a mille, Allegri dovrà tirare fuori esperienza e cinismo, giovedì nell’inferno di Istanbul la Roma affronterà il Fenerbahçe e troverà Greenwood che si è negato a Gasperini ma la grande attesa è tutta per il debutto europeo del Como, contro il Lipsia di Demichelis. Sarà quello, per il gruppo Fabregas, l’esame di ammissione all’università del football.