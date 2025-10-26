Seimila calorie per un campione

Ore 8: colazione, uova con pepe su pane a lievitazione naturale consegnato fresco a casa, caffè con latte crudo e sciroppo d'acero per proteggere la caffeina da grassi e zuccheri.
Ore 9: il fisioterapista arriva a casa per la routine di stretching e massaggi nella palestra della villa.
Ore 10: fascia Whoop al bicipite per monitorare sforzo, recupero e sonno, in piedi davanti all'apparecchio per la terapia a luce rossa, raggi infrarossi
per penetrare in profondità tessuti e articolazioni.
Ore 11: prima dell'allenamento, in fattoria per prendere del latte crudo ma anche tre bistecche tomahawk, un po' di costata e un filetto.
Ore 12.15: pranzo, riso fritto all'uovo, branzino e asparagi, acqua con elettroliti, una compressa energetica.
Ore 13: allenamento.
Ore 18: cena, insalata di pomodori e cipolle rosse con olio d'oliva e prezzemolo fresco, patate e salsa bernese fatta in casa, bistecche sul
barbecue all'aperto ma prima vasca di ghiaccio e sauna.
Ore 18.30: cottura delle bistecche, con il lato grasso rivolto verso il basso, soluzione migliore, finale croccante, crosta uniforme ovunque, bistecca mai girata! Carne in tavola, tutta doverosamente mangiata con le mani.
È la dieta quotidiana di Erling Haaland, calorie seimila. Bruciare per credere.