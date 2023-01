Sentenza Juve, esplode la "rabbia social" contro il procuratore Chiné: ecco cosa è successo

La penalizzazione inflitta alla Juventus per il caso plusvalenze ha scatenato, come prevedibile, centinaia di migliaia commenti sui social di tifosi bianconeri delusi. Purtroppo però dall'essere delusi per la sanzione all’essere autori di minacce, il passo è stato breve.

Minacce ed insulti via social dopo la pubblicazione della sentenza stanno prendendo di mira il procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chiné, il presidente Gabriele Gravina e la sua compagna, Francesca Ibarra, alla quale è stata anche attribuita una falsa storia Instagram dove campeggiava il -15 con il logo della società bianconera.

Le offese sui social

Come noto il procuratore federale Chiné, nell'ambito dell'istanza aveva chiesto 9 punti di penalizzazione in classifica e l'inibizione dei vertici dirigenziali. Sui social però l'attacco è tutto per il procuratore, offeso, insultato e anche minacciato di morte. "Chiné come Moro", "Chiné lo sa che ha la mamma put...", "Camorrista", "Chiné si è svegliato orizzontale questa mattina?" , sono solo alcuni dei tantissimi commenti sgradevoli che stanno affollando i social e che prendono di mira il procuratore della Figc. Per tutti questi casi - apprende l'Ansa - è in corso la segnalazione alle autorità competenti. Dalla Figc filtra "sdegno per gli insulti e le minacce", nonché "solidarietà ai destinatari di queste aggressioni social".

Chiné e i 5 punti della requisitoria

"La pena deve essere afflittiva, la Juventus in classifica deve finire ora dietro la Roma, fuori dalla zona delle Coppe Europee". Così secondo l'Ansa, il procuratore della Figc, Giuseppe Chinè, ha motivato la sua richiesta di 9 punti di penalizzazione per la Juventus. La sanzione poi è aumentata a 15, ben oltre le richieste dei pm. Il procuratore ha basato la sua requisitoria su 5 punti fondamentali, che hanno permesso di ribaltare l'esito del primo processo. Eccoli spiegati in sintesi: