Pari e un punto a testa tra Atalanta e Milan: Lookman risponde a Ricci

Il Milan pareggia 1-1 sul campo dell'Atalanta, nella sfida valida per la nona giornata di Serie A. Secondo pari consecutivo per la squadra di Allegri, che sale a 18 punti ma vede allontanarsi il Napoli vittorioso, in trasferta a Lecce. Sono i rossoneri a trovare subito il vantaggio. Al 4' una conclusione da fuori di Matteo Ricci, deviata da Ederson, beffa Carnesecchi. La reazione della Dea è immediata e dopo una lunga pressione arriva il pari firmato da Ademola Lookman. Dopo un primo tempo di marca nerazzurra, il Milan, senza Leao (sostituito ad inizio ripresa) sale di tono senza però trovare il guizzo vincente. L'ultima occasione capita sui piedi di Zappacosta, salva Maignan con un intervento prodigioso. Finisce con l'ennesimo pari per i nerazzurri (sono sette in nove partite) che si portano a 13 punti. L'unica squadra dei top cinque campionati, insieme al Bayern Monaco ad essere imbattuta.

La partita

ll risultato si sblocca dopo appena quattro giri di orologio. Sugli sviluppi di un corner, Ahanor respinge corto di testa; la palla arriva fuori area Ricci, che si coordina e calcia di prima intenzione senza lasciare scampo a Carnesecchi, complice anche una deviazione di Ederson. La reazione dell'Atalanta è immediata. Su corner battuto da Bernasconi, interviene di testa Hien, salva tutto Gimenez. All'11' Saelemaekers perde palla, agevolando la ripartenza nerazzurra: ci prova Lookman dal limite, devia Tomori in angolo. La Dea insiste e continua a spingere. Al 21' una bella conclusione di Ederson dal limite dell'area di rigore, impegna Maignan.

Il Milan ha perso brillantezza e rischia ancora. Dopo un errore in uscita della difesa rossonera, Pasalic serve Ahanor sulla corsa ma il nigeriano con tutta la porta davanti manda alto. Al 35' arriva il pareggio. Imbucata di Pasalic per Lookman, che scarica un sinistro sotto la traversa imprendibile per Maignan. Trovato il parila Dea allenta la pressione. Al 42' è vano il tentativo di Zappacosta. La sua conclusione finisce in angolo. La prima frazione si chiude sul pareggio 1-1. Nella ripresa cambio a sorpresa di Allegri: entra Nkunku al posto di Leao. Al 47' si vede Gimenez. Il suo tentativo di rovesciata finisce altissimo. Si alzano ritmi con il Milan pronto a rispondere alle folate nerazzurre. Al 57' occasione per Bernasconi. Si oppone la difesa del Milan.

Al 62' si fa male Gimenez, sostituto da Loftus-Cheek. Appena entrato, il centrocampista inglese ha una buona chance. Carnesecchi si salva con l'aiuto di Kossounou. Ora è il Milan a spingere. Sugli sviluppi di un corner, ci prova da fuori Saelemaekers, che centra in area Pavlovic. La palla arriva a Loftus-Cheek, chiuso alla grande da Bernasconi. All'85' Zappacosta parte da sinistra, va via alla grande a Tomori, rientra sul destro e calcia ma Maignan riesce ad alzare la palla sopra la traversa. I nerazzurri chiudono la partiva in avanti. L'ex Musah servito in area da Djimsiti, controlla e calcia: chiusura di Gabbia e intervento di Maignan, ma con la palla già oltre la linea di fondo. Dopo cinque minuti di recupero arriva il fischio finale dell'arbitro Doveri. Un punto a testa per Milan e Atalanta.

Il tabellino

ATALANTA (3-4-2-1) - Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor (72' Djimsiti); Zappacosta, De Roon (20' Brescianini), Ederson, Bernasconi (71' Bellanova); Pasalic (82' Musah), Lookman; De Ketelaere (81' Samardzic). Allenatore: Ivan Juric

MILAN (3-5-2) - Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (90' Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao (46' Nkunku), Gimenez (62' Loftus-Cheek). Allenatore: Massimiliano Allegri

Marcatori: Ricci (M) 4', Lookman (A) 35'

Ammoniti: Gimenez (M), Modric (M), Brescianini (A), Gabbia (M)

Arbitro: Daniele Doveri (Roma 1)