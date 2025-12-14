Australia, attentato in una spiaggia a Sydney durante la festa ebraica: ucciso un terrorista, ferito l'altro

Terrore a Sydney, dove due attentatori hanno aperto il fuoco sulla folla radunatasi a Bondi Beach per la celebrazione ebraica dell'Hannukah e per i mercatini di Natale. Secondo le informazioni raccolte dai media locali, i terroristi sono stati fermati: uno sarebbe stato ucciso dalla polizia, mentre l'altro sarebbe in custodia. Le operazioni proseguono, con barche ed elicotteri delle forze dell'ordine schierate. Immagini provenienti dalla scena mostrano i servizi di soccorso impegnati a medicare i feriti. Stando ad Abc, non sarebbero ancora state segnalate delle vittime, mentre secondo NewsWire i morti sarebbero 10. Jeremy Leibler, presidente della Federazione Sionista d'Australia ha dichiarato: "La comunità ebraica è sotto shock. C'erano 2.000 membri della comunità ebraica che celebravano Hanukkah e accendevano insieme la prima candela a Bondi Beach. Siamo in stato di massima allerta".

Tra le persone radunate sulla spiaggia, diverse sarebbero state colpite e sono state caricate sulle ambulanze, mentre altre sono fuggite e si sono nascoste. Durante l'attacco, le autorità del Nuovo Galles del Sud hanno esortato la popolazione ad evitare la zona: "Chiunque si trovi sul posto dovrebbe mettersi al riparo. Vi preghiamo di condividere il nostro messaggio affinché i cittadini evitino la zona di Bondi Beach mentre l'operazione di polizia continua".

Le immagini condivise sui social media, spiega il Daily Star, mostrano un massiccio intervento della polizia nella zona, frequentata da gente del posto e turisti. Testimoni hanno riferito che un uomo è sceso da un veicolo a Campbell Parade e ha aperto il fuoco. Ulteriori riprese dalla scena mostrano due persone vestite di nero che sparano sulla spiaggia.

La spiaggia di Bondi, situata nella periferia orientale della città, è un luogo iconico amato da gente del posto e turisti. È una delle spiagge più famose al mondo, rinomata per la sua atmosfera rilassata e la sabbia dorata e anche per il surf.