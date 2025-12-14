Disastro di Bad Aibling, il capostazione gioca con lo smartphone e i treni si scontrano

Bad Aibling, Baviera. Il 9 febbraio 2016 due treni della compagnia ferroviaria Meridian, si scontrano frontalmente, causando il decesso di 12 dei 150 passeggeri a bordo e 85 feriti, 24 dei quali in maniera grave. L’incidente viene considerato uno dei peggiori mai accaduti nella storia dei disastri ferroviari tedeschi.

Le dinamiche del disastro e le operazioni di soccorso

9 febbraio 2016. Due treni della compagnia tedesca Meridian, un ET 325 partito da Monaco di Baviera, diretto a Rosenheim, e un ET 355 che viaggia in direzione opposta, diretto a Holzkirchen, si scontreranno nei pressi di una curva di un binario unico, nella località di Bad Aibling, a causa di uno stop non rispettato da parte di uno dei due convogli. Il punto d’incrocio tra i due treni sarebbe dovuto avvenire nella stazione di Kolbermoor, dove l’ET 335 si sarebbe dovuto fermare 5 minuti e attendere il treno per Rosenheim, in arrivo nella direzione opposta, con 4 minuti di ritardo. Ma il primo dei due treni, partito all’orario prestabilito, inspiegabilmente non rispetterà i 4 minuti di ritardo dell’altro veicolo, andando ad impattare l’ET 325 a circa 100 km/h.

Le operazioni di soccorso videro la partecipazione di un numero ingente di soccorritori della croce rossa bavarese, vigili del fuoco, poliziotti delle forze di polizia bavarese e della polizia federale tedesca ed operatori della protezione civile. Poiché il luogo dell’incidente, che si trovava tra la foresta Stuckenholz e il fiume Mangfall, era davvero arduo da raggiungere per gli operatori di soccorso, che arrivarono sul posto su delle imbarcazioni, via fiume, per il trasporto in ospedale dei feriti furono impiegati 11 elicotteri dell’elisoccorso tedesco e austriaco.

Sul posto si recarono la cancelliera Angela Merkel e diversi ministri, i quali si dissero sconcertati dall'accaduto, che sembrava "difficile da comprendere", date le circostanze, non essendo stato riscontrato, fin da subito, alcun difetto tecnico o meccanico.

Le indagini

I due convogli erano dotati di 3 registratori di evento ferroviario, e la linea ferroviaria era dotata di un sistema di sicurezza ferroviario per prevenire il passaggio accidentale di segnali di pericolo, cosa che avrebbe dovuto rendere molto difficile che accadesse una collisione tra treni. Le indagini furono condotte dall’agenzia per gli incidenti ferroviari della Germania ( Eub), e dalla polizia federale, la quale condusse un’indagine separata riguardo al disastro.

Le scatole nere recuperate, non rilevarono segni di errore da parte dei due macchinisti dei convogli, ma il procuratore legale confermò l’errore umano da parte del capostazione, che fu indagato per i reati di omicidio colposo e "interferenza pericolosa con la rete ferroviaria".

Il 12 aprile 2016 venne scoperto che l’uomo stava giocando al gioco "Dungeon Hunters" con il proprio smartphone, quando fece partire per una disattenzione il treno, causando il terribile scontro. Resosi conto dell’errore, nel panico, attivò per sbaglio la chiamata d’emergenza, invece di avvisare i macchinisti dei treni coinvolti.

Come riporta il sito Today, al processo, sebbene la procura avesse chiesto 4

anni, ilvenne condannato a 3 anni e mezzo di carcere, con l’accusa dima uscì solo 2 anni dopo, per una riduzione della pena.