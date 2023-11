Il Bologna stende il Torino (nel secondo tempo) e raggiunge la Roma al 5° posto

Il Bologna il Torino al Dall'Ara, nel posticipo serale che chiude la tredicesima giornata di Serie A. La squadra di Thiago Motta conquista tre punti fondamentali e prosegue il suo campionato sorprendente, entrando prepotentemente nella corsa all'Europa.

Dopo un primo tempo con poche emozioni, nella ripresa la sblocca Giovanni Fabbian, che approfitta dell'errore in uscita del portiere Gemello, schierato a sorpresa da Juric al posto del titolare Milinkovic-Savic. In pieno recupero chiude il match con uno splendido assolo dell'olandese Joshua Zirkzee. Grazie a questa vittoria il Bologna si porta a 21 punti, agganciando la Roma al 5° posto in classifica. Il Torino resta a 16 punti. Prossimi impegni Lecce-Bologna (3 dicembre alle ore 12.30) e Torino-Atalanta (4 dicembre alle ore 20.45).

La partita

Thiago Motta sceglie il 4-2-3-1. In porta Skorupski, difesa composta da Posch, Beukema, Calafiori e Kristiansen. A centrocampo Aebischer e Fabbian mentre sulla trequarti ci sarà Ferguson supportato ai lati da Ndoye e Saelemaekers. In attacco l’unica punta è Zirkzee.

Juric con un 3-4-1-2. Fra i pali gioca Gemello al posto di Milinkovic-Savic. Difesa con Tameze, Buongiorno e Rodriguez. Sulle fasce Bellanova e Lazaro con Ilic e Linetty in mediana. Vlasic agirà fra le linee, a supporto delle due punte Sanabria e Zapata.

Primo tempo

Inizio di studio, i rossoblù faticano a fare gioco mentre i granata sono più intraprendenti. Al 19' il Toro trova il vantaggio con una sassata di Vlasic, la rete però viene annullata per un fuorigioco ad inizio azione di Zapata. La squadra di Juric insiste. Al 24' ci prova dalla distanza Zapata, respinge Skorupski. I granata continuano l'alta pressione. Al 41' ci prova al volo Ilic, la sua conclusione al volo ribattuta dalla difesa rossoblù. Il primo tempo finisce a reti bianche con pochissime emozioni.

Secondo tempo

Nella ripresa il Toro riparte all'attacco. I granata costruiscono una bella azione, conclusa in maniera imprecisa da Sanabria. Al 55' si vedono i padroni di casa. Sul calcio d'angolo sfruttato da Saelemaekers stacca di testa Beukema ma non trova la porta. Al 56' il Bologna passa in vantaggio. Errore clamoroso di Gemello, che in scivolata non riesce a fermare Fabbian lanciato in porta. A porta vuota l'ex Reggina mette in rete. I felsinei prendono fiducia. Al 63' su cross di Saelemaekers, Posch stacca di testa mancando di poco lo specchio della porta. I granata accusano il colpo. Il Bologna è di nuovo pericoloso. Conclusione al limite dell'area di rigore di Zirkzee che finisce di poco fuori. Si salva il Torino con Buongiorno che allunga in calcio d'angolo. Comincia la girandola di cambi e Juric si gioca le carte Pellegri e Karamoh. I padroni di casa abbassano i ritmi e trovano il raddoppio grazie a Zirkzee. L'olandese sterza su Vojvoda e di sinistro beffa Gemello. Bologna batte Torino 2-0.

Il tabellino

BOLOGNA (4-2-3-1) - Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori (81' Lykogiannis), Kristiansen (56' Lukumì); Aebischer (55' Freuler), Fabbian (81' Moro); Ndoye, Ferguson, Saelemaekers (71' Urbanski); Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta

TORINO (3-4-1-2) - Gemello; Tameze (70' Vojvoda), Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Linetty (71' Gineitis), Lazaro (76' Karamoh); Vlasic; Zapata (70' Pellegri), Sanabria. Allenatore: Ivan Juric

Marcatori: Fabbian (B) 56', Zirkzee (B) 93'

Ammoniti: Kristiansen (B), Fabbian (B), Lazaro (T), Buongiorno (T), Bellanova (T), Pellegri (T), Ndoye (B)

Arbitro: Andrea Colombo (Como)