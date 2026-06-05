Serie A, ecco il calendario 2026-2027

L’Inter aprirà la stagione in casa contro il Monza. Il Napoli a Marassi col Genoa, il Milan in trasferta col Torino, la Juve a Frosinone, la Roma all'Olimpico con la Fiorentina, e il Como a Udine. Dal Teatro Regio di Parma, in occasione del Festival della Serie A, nasce la nuova Serie A 2026/27. Si parte il 23 agosto 2026, chiusura nel weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionali rivisitata: la prima farà saltare infatti due giornate (27 settembre e 4 ottobre), mentre le altre due (format classico, un turno di stop) sono in programma per metà novembre e fine marzo. Due, invece, i turni infrasettimanali: 28 ottobre 2026 e 6 gennaio 2027. Prevista anche la sosta natalizia per il 26 e 27 dicembre.
1ª Giornata
Atalanta-Sassuolo
Bologna-Lazio
Frosinone-Juventus
Genoa-Napoli
Inter-Monza
Parma-Cagliari
Roma-Fiorentina
Torino-Milan
Udinese-Como
Venezia-Lecce
2ª Giornata
Atalanta-Bologna
Cagliari-Inter
Fiorentina-Frosinone
Juventus-Parma
Lazio-Genoa
Lecce-Roma
Milan-Venezia
Monza-Udinese
Napoli-Como
Sassuolo-Torino
3ª Giornata
Bologna-Sassuolo
Cagliari-Lecce
Fiorentina-Torino
Frosinone-Venezia
Genoa-Como
Inter-Napoli
Juventus-Milan
Parma-Monza
Roma-Atalanta
Udinese-Lazio
4ª Giornata
Atalanta-Frosinone
Cagliari-Bologna
Como-Sassuolo
Genoa-Venezia
Inter-Fiorentina
Lazio-Parma
Lecce-Juventus
Napoli-Roma
Torino-Monza
Udinese-Milan
5ª Giornata
Bologna-Torino
Fiorentina-Napoli
Frosinone-Como
Juventus-Atalanta
Milan-Lecce
Monza-Sassuolo
Parma-Genoa
Roma-Inter
Udinese-Cagliari
Venezia-Lazio
6ª Giornata
Atalanta-Venezia
Cagliari-Juventus
Como-Roma
Genoa-Fiorentina
Inter-Parma
Lazio-Monza
Lecce-Bologna
Napoli-Frosinone
Sassuolo-Milan
Torino-Udinese
7ª giornata
Bologna-Inter
Fiorentina-Como
Frosinone-Sassuolo
Juventus-Lazio
Milan-Atalanta
Monza-Cagliari
Parma-Torino
Roma-Genoa
Udinese-Lecce
Venezia-Napoli
8ª giornata
Atalanta-Frosinone
Cagliari-Bologna
Como-Sassuolo
Genoa-Venezia
Inter-Fiorentina
Lazio-Parma
Lecce-Juventus
Napoli-Roma
Torino-Monza
Udinese-Milan
9ª giornata
Fiorentina-Atalanta
Frosinone-Lecce
Genoa-Juventus
Milan-Bologna
Monza-Napoli
Parma-Udinese
Roma-Cagliari
Sassuolo-Lazio
Torino-Como
Venezia-Inter
10ª giornata
Atalanta-Parma
Bologna-Monza
Como-Venezia
Frosinone-Torino
Juventus-Napoli
Lazio-Cagliari
Lecce-Genoa
Milan-Inter
Sassuolo-Fiorentina
Udinese-Roma
11ª giornata
Cagliari-Frosinone
Fiorentina-Juventus
Genoa-Milan
Inter-Como
Monza-Atalanta
Napoli-Lazio
Parma-Bologna
Roma-Sassuolo
Torino-Lecce
Venezia-Udinese
12ª giornata
Atalanta-Inter
Bologna-Udinese
Como-Cagliari
Juventus-Venezia
Lazio-Lecce
Milan-Frosinone
Monza-Fiorentina
Napoli-Torino
Parma-Roma
Sassuolo-Genoa
13ª giornata
Cagliari-Milan
Como-Juventus
Frosinone-Parma
Inter-Genoa
Lecce-Atalanta
Roma-Monza
Sassuolo-Napoli
Torino-Lazio
Udinese-Fiorentina
Venezia-Bologna
14ª giornata
Bologna-Roma
Fiorentina-Cagliari
Frosinone-Inter
Genoa-Torino
Juventus-Udinese
Lazio-Atalanta
Milan-Parma
Monza-Como
Napoli-Lecce
Venezia-Sassuolo
15ª giornata
Atalanta-Genoa
Cagliari-Venezia
Como-Bologna
Inter-Torino
Juventus-Monza
Lazio-Roma
Lecce-Sassuolo
Napoli-Milan
Parma-Fiorentina
Udinese-Frosinone
16ª giornata
Atalanta-Napoli
Fiorentina-Bologna
Frosinone-Lazio
Genoa-Udinese
Lecce-Inter
Milan-Como
Roma-Juventus
Sassuolo-Parma
Torino-Cagliari
Venezia-Monza
17ª giornata
Bologna-Juventus
Cagliari-Genoa
Como-Lecce
Fiorentina-Lazio
Inter-Sassuolo
Monza-Milan
Parma-Napoli
Roma-Frosinone
Torino-Venezia
Udinese-Atalanta
18ª giornata
Atalanta-Como
Frosinone-Bologna
Genoa-Monza
Juventus-Torino
Lazio-Inter
Lecce-Parma
Milan-Fiorentina
Napoli-Cagliari
Sassuolo-Udinese
Venezia-Roma
19ª giornata
Bologna-Genoa
Cagliari-Sassuolo
Como-Lazio
Fiorentina-Lecce
Inter-Juventus
Monza-Frosinone
Parma-Venezia
Roma-Milan
Torino-Atalanta
Udinese-Napoli
20ª giornata
Atalanta-Roma
Cagliari-Como
Juventus-Genoa
Lazio-Bologna
Lecce-Udinese
Milan-Torino
Napoli-Fiorentina
Parma-Inter
Sassuolo-Monza
Venezia-Frosinone
21ª giornata
Bologna-Atalanta
Como-Napoli
Fiorentina-Sassuolo
Frosinone-Milan
Genoa-Parma
Inter-Venezia
Juventus-Cagliari
Lecce-Torino
Monza-Lazio
Roma-Udinese
22ª giornata
Atalanta-Fiorentina
Cagliari-Parma
Genoa-Lecce
Lazio-Venezia
Milan-Juventus
Monza-Roma
Napoli-Inter
Sassuolo-Como
Torino-Frosinone
Udinese-Bologna
23ª giornata
Atalanta-Lazio
Bologna-Milan
Como-Monza
Fiorentina-Udinese
Inter-Cagliari
Juventus-Sassuolo
Lecce-Napoli
Parma-Frosinone
Roma-Torino
Venezia-Genoa
24ª giornata
Bologna-Como
Cagliari-Lazio
Frosinone-Fiorentina
Genoa-Atalanta
Inter-Milan
Monza-Lecce
Napoli-Juventus
Roma-Parma
Torino-Sassuolo
Udinese-Venezia
25ª giornata
Atalanta-Monza
Como-Torino
Fiorentina-Inter
Juventus-Bologna
Lazio-Napoli
Lecce-Frosinone
Milan-Genoa
Sassuolo-Roma
Udinese-Parma
Venezia-Cagliari
26ª giornata
Bologna-Lecce
Cagliari-Udinese
Como-Milan
Frosinone-Napoli
Genoa-Lazio
Inter-Atalanta
Monza-Juventus
Parma-Sassuolo
Roma-Venezia
Torino-Fiorentina
27ª giornata
Atalanta-Torino
Fiorentina-Venezia
Juventus-Roma
Lazio-Frosinone
Lecce-Como
Milan-Cagliari
Monza-Genoa
Napoli-Parma
Sassuolo-Bologna
Udinese-Inter
28ª giornata
Bologna-Napoli
Cagliari-Fiorentina
Como-Udinese
Frosinone-Monza
Genoa-Roma
Lazio-Juventus
Milan-Sassuolo
Parma-Lecce
Torino-Inter
Venezia-Atalanta
29ª giornata
Atalanta-Milan
Fiorentina-Genoa
Inter-Frosinone
Juventus-Como
Monza-Bologna
Napoli-Venezia
Parma-Lazio
Roma-Lecce
Sassuolo-Cagliari
Udinese-Torino
30ª giornata
Cagliari-Napoli
Como-Fiorentina
Frosinone-Udinese
Genoa-Inter
Lecce-Lazio
Milan-Monza
Roma-Bologna
Sassuolo-Atalanta
Torino-Juventus
Venezia-Parma
31ª giornata
Bologna-Venezia
Cagliari-Atalanta
Fiorentina-Milan
Frosinone-Genoa
Inter-Roma
Juventus-Lecce
Lazio-Torino
Napoli-Sassuolo
Parma-Como
Udinese-Monza
32ª giornata
Atalanta-Udinese
Bologna-Cagliari
Como-Frosinone
Fiorentina-Parma
Milan-Napoli
Monza-Inter
Roma-Lazio
Sassuolo-Lecce
Torino-Genoa
Venezia-Juventus