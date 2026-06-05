Serie A, ecco il calendario 2026-2027

L’Inter aprirà la stagione in casa contro il Monza. Il Napoli a Marassi col Genoa, il Milan in trasferta col Torino, la Juve a Frosinone, la Roma all'Olimpico con la Fiorentina, e il Como a Udine. Dal Teatro Regio di Parma, in occasione del Festival della Serie A, nasce la nuova Serie A 2026/27. Si parte il 23 agosto 2026, chiusura nel weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionali rivisitata: la prima farà saltare infatti due giornate (27 settembre e 4 ottobre), mentre le altre due (format classico, un turno di stop) sono in programma per metà novembre e fine marzo. Due, invece, i turni infrasettimanali: 28 ottobre 2026 e 6 gennaio 2027. Prevista anche la sosta natalizia per il 26 e 27 dicembre.

1ª Giornata

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Lazio

Frosinone-Juventus

Genoa-Napoli

Inter-Monza

Parma-Cagliari

Roma-Fiorentina

Torino-Milan

Udinese-Como

Venezia-Lecce

2ª Giornata

Atalanta-Bologna

Cagliari-Inter

Fiorentina-Frosinone

Juventus-Parma

Lazio-Genoa

Lecce-Roma

Milan-Venezia

Monza-Udinese

Napoli-Como

Sassuolo-Torino

3ª Giornata

Bologna-Sassuolo

Cagliari-Lecce

Fiorentina-Torino

Frosinone-Venezia

Genoa-Como

Inter-Napoli

Juventus-Milan

Parma-Monza

Roma-Atalanta

Udinese-Lazio

4ª Giornata

Atalanta-Frosinone

Cagliari-Bologna

Como-Sassuolo

Genoa-Venezia

Inter-Fiorentina

Lazio-Parma

Lecce-Juventus

Napoli-Roma

Torino-Monza

Udinese-Milan

5ª Giornata

Bologna-Torino

Fiorentina-Napoli

Frosinone-Como

Juventus-Atalanta

Milan-Lecce

Monza-Sassuolo

Parma-Genoa

Roma-Inter

Udinese-Cagliari

Venezia-Lazio

6ª Giornata

Atalanta-Venezia

Cagliari-Juventus

Como-Roma

Genoa-Fiorentina

Inter-Parma

Lazio-Monza

Lecce-Bologna

Napoli-Frosinone

Sassuolo-Milan

Torino-Udinese



7ª giornata

Bologna-Inter

Fiorentina-Como

Frosinone-Sassuolo

Juventus-Lazio

Milan-Atalanta

Monza-Cagliari

Parma-Torino

Roma-Genoa

Udinese-Lecce

Venezia-Napoli

8ª giornata

Atalanta-Frosinone

Cagliari-Bologna

Como-Sassuolo

Genoa-Venezia

Inter-Fiorentina

Lazio-Parma

Lecce-Juventus

Napoli-Roma

Torino-Monza

Udinese-Milan

9ª giornata

Fiorentina-Atalanta

Frosinone-Lecce

Genoa-Juventus

Milan-Bologna

Monza-Napoli

Parma-Udinese

Roma-Cagliari

Sassuolo-Lazio

Torino-Como

Venezia-Inter

10ª giornata

Atalanta-Parma

Bologna-Monza

Como-Venezia

Frosinone-Torino

Juventus-Napoli

Lazio-Cagliari

Lecce-Genoa

Milan-Inter

Sassuolo-Fiorentina

Udinese-Roma

11ª giornata

Cagliari-Frosinone

Fiorentina-Juventus

Genoa-Milan

Inter-Como

Monza-Atalanta

Napoli-Lazio

Parma-Bologna

Roma-Sassuolo

Torino-Lecce

Venezia-Udinese

12ª giornata

Atalanta-Inter

Bologna-Udinese

Como-Cagliari

Juventus-Venezia

Lazio-Lecce

Milan-Frosinone

Monza-Fiorentina

Napoli-Torino

Parma-Roma

Sassuolo-Genoa

13ª giornata

Cagliari-Milan

Como-Juventus

Frosinone-Parma

Inter-Genoa

Lecce-Atalanta

Roma-Monza

Sassuolo-Napoli

Torino-Lazio

Udinese-Fiorentina

Venezia-Bologna

14ª giornata

Bologna-Roma

Fiorentina-Cagliari

Frosinone-Inter

Genoa-Torino

Juventus-Udinese

Lazio-Atalanta

Milan-Parma

Monza-Como

Napoli-Lecce

Venezia-Sassuolo



15ª giornata

Atalanta-Genoa

Cagliari-Venezia

Como-Bologna

Inter-Torino

Juventus-Monza

Lazio-Roma

Lecce-Sassuolo

Napoli-Milan

Parma-Fiorentina

Udinese-Frosinone

16ª giornata

Atalanta-Napoli

Fiorentina-Bologna

Frosinone-Lazio

Genoa-Udinese

Lecce-Inter

Milan-Como

Roma-Juventus

Sassuolo-Parma

Torino-Cagliari

Venezia-Monza

17ª giornata

Bologna-Juventus

Cagliari-Genoa

Como-Lecce

Fiorentina-Lazio

Inter-Sassuolo

Monza-Milan

Parma-Napoli

Roma-Frosinone

Torino-Venezia

Udinese-Atalanta



18ª giornata

Atalanta-Como

Frosinone-Bologna

Genoa-Monza

Juventus-Torino

Lazio-Inter

Lecce-Parma

Milan-Fiorentina

Napoli-Cagliari

Sassuolo-Udinese

Venezia-Roma

19ª giornata

Bologna-Genoa

Cagliari-Sassuolo

Como-Lazio

Fiorentina-Lecce

Inter-Juventus

Monza-Frosinone

Parma-Venezia

Roma-Milan

Torino-Atalanta

Udinese-Napoli

20ª giornata

Atalanta-Roma

Cagliari-Como

Juventus-Genoa

Lazio-Bologna

Lecce-Udinese

Milan-Torino

Napoli-Fiorentina

Parma-Inter

Sassuolo-Monza

Venezia-Frosinone

21ª giornata

Bologna-Atalanta

Como-Napoli

Fiorentina-Sassuolo

Frosinone-Milan

Genoa-Parma

Inter-Venezia

Juventus-Cagliari

Lecce-Torino

Monza-Lazio

Roma-Udinese

22ª giornata

Atalanta-Fiorentina

Cagliari-Parma

Genoa-Lecce

Lazio-Venezia

Milan-Juventus

Monza-Roma

Napoli-Inter

Sassuolo-Como

Torino-Frosinone

Udinese-Bologna

23ª giornata

Atalanta-Lazio

Bologna-Milan

Como-Monza

Fiorentina-Udinese

Inter-Cagliari

Juventus-Sassuolo

Lecce-Napoli

Parma-Frosinone

Roma-Torino

Venezia-Genoa

24ª giornata

Bologna-Como

Cagliari-Lazio

Frosinone-Fiorentina

Genoa-Atalanta

Inter-Milan

Monza-Lecce

Napoli-Juventus

Roma-Parma

Torino-Sassuolo

Udinese-Venezia

25ª giornata

Atalanta-Monza

Como-Torino

Fiorentina-Inter

Juventus-Bologna

Lazio-Napoli

Lecce-Frosinone

Milan-Genoa

Sassuolo-Roma

Udinese-Parma

Venezia-Cagliari

26ª giornata

Bologna-Lecce

Cagliari-Udinese

Como-Milan

Frosinone-Napoli

Genoa-Lazio

Inter-Atalanta

Monza-Juventus

Parma-Sassuolo

Roma-Venezia

Torino-Fiorentina

27ª giornata

Atalanta-Torino

Fiorentina-Venezia

Juventus-Roma

Lazio-Frosinone

Lecce-Como

Milan-Cagliari

Monza-Genoa

Napoli-Parma

Sassuolo-Bologna

Udinese-Inter

28ª giornata

Bologna-Napoli

Cagliari-Fiorentina

Como-Udinese

Frosinone-Monza

Genoa-Roma

Lazio-Juventus

Milan-Sassuolo

Parma-Lecce

Torino-Inter

Venezia-Atalanta

29ª giornata

Atalanta-Milan

Fiorentina-Genoa

Inter-Frosinone

Juventus-Como

Monza-Bologna

Napoli-Venezia

Parma-Lazio

Roma-Lecce

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Torino

30ª giornata

Cagliari-Napoli

Como-Fiorentina

Frosinone-Udinese

Genoa-Inter

Lecce-Lazio

Milan-Monza

Roma-Bologna

Sassuolo-Atalanta

Torino-Juventus

Venezia-Parma

31ª giornata

Bologna-Venezia

Cagliari-Atalanta

Fiorentina-Milan

Frosinone-Genoa

Inter-Roma

Juventus-Lecce

Lazio-Torino

Napoli-Sassuolo

Parma-Como

Udinese-Monza

32ª giornata

Atalanta-Udinese

Bologna-Cagliari

Como-Frosinone

Fiorentina-Parma

Milan-Napoli

Monza-Inter

Roma-Lazio

Sassuolo-Lecce

Torino-Genoa

Venezia-Juventus