Serie A, ecco le sfide più importanti del weekend post-natalizio

Visto che la pausa invernale è diventata un ricordo del passato, una volta smaltiti i cenoni di Natale è già tempo di sistemarsi sul divano o andare allo stadio per le gare della 17a giornata del massimo campionato italiano. Quello che attende le squadre della Serie A è un vero e proprio tour de force, dato che saranno costrette a tre partite da qui all’8 gennaio. In attesa che i recuperi delle partite rimandate per fare spazio alla Supercoppa italiana riportino la certezza nei quartieri alti della classifica, questo fine settimana vedrà il big match di Bergamo e parecchi scontri diretti che potrebbero pesare tantissimo nella lotta per la salvezza. Vediamo come e dove seguire le gare della Serie A in un weekend che vedrà alcuni cambiamenti agli orari tipici.

Sabato, occhio a Juve e Fiorentina

Questa strana 17a giornata di campionato vede un programma rivoluzionato, con ben cinque anticipi al sabato, quattro gare di domenica ed il classico Monday Night il lunedì. Ad aprire le danze sarà l’insolito lunch match del Tardini, dove il Parma ospiterà una Fiorentina con il morale alle stelle dopo aver asfaltato al Franchi l’Udinese per 5-1. I ducali hanno le gambe fresche visto che la trasferta al Maradona è stata rimandata al 7 gennaio e punteranno su Pellegrino e Bernabé per infierire sulla difesa viola. Vanoli risponderà puntando tutto su Kean e Fagioli per confermare la svolta ed iniziare la complicata risalita in classifica. Alle 15 doppio appuntamento con Torino-Cagliari e Lecce-Como, gare alle quali i sardi arrivano in emergenza quasi totale mentre i granata di Baroni sperano di doppiare il colpo contro il Sassuolo all’Olimpico Grande Torino grazie alla coppia Adams-Vlasic.

Sia i salentini che i lariani hanno saltato le rispettive gare con le milanesi, che recupereranno tra il 14 e il 15 gennaio ma le due compagini hanno obiettivi molto diversi: se l’undici di Fabregas vorrebbe riprendere la corsa verso l’Europa che conta, i ragazzi di Di Francesco hanno fame di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Alle 18 appuntamento al Bluenergy Stadium per la sfida tra un’Udinese col dente avvelenato dopo il tracollo a Firenze ed una Lazio che ha una gran voglia di riavvicinarsi ai quartieri alti della classifica. La Juventus di Spalletti scenderà in campo alle 20.45 all’Arena Garibaldi contro il Pisa di un Gilardino sempre più nel mirino della critica: la trasferta sotto la Torre è fondamentale per i bianconeri, che puntano decisamente a blindare la zona Champions approfittando di impegni sulla carta abbordabili. Spalletti spera che la coppia Yildiz-Openda possa confermare quanto di buono visto contro la Roma e mettere in cascina la terza vittoria consecutiva per la Juventus.

Atalanta-Inter ma occhio alle sorprese

La domenica della Serie A prenderà il via alle 12.30 al Meazza, dove un Milan stanco per la sfortunata trasferta araba affronterà un Hellas Verona che ha avuto una settimana di tutto riposo, visto che recupererà il 15 gennaio la partita con il Bologna. A parte la scaramanzia ed i precedenti storici, il Milan di Allegri ha finora faticato tantissimo con le “piccole” e l’undici di Zanetti è una squadra da prendere sempre con le molle. A Pulisic e Saelemaekers il compito non semplice di mettersi alle spalle la delusione e tornare a correre. Alle 15 appuntamento in un Maradona che saluterà l’undici di Conte campione della Supercoppa, impegnato, però, con la sorpresa Cremonese: se i partenopei sembrano lanciatissimi, i grigiorossi di Davide Nicola sono sempre capaci di pessime sorprese, specialmente quando Bonazzoli è in giornata. Alle 18, invece, derby emiliano di alta quota al Dall’Ara, dove il Bologna di Italiano cercherà di mettersi dietro alle spalle la batosta contro il Napoli infierendo sul poco amato Sassuolo.

I rossoblu avranno le gambe e la testa pesante mentre il Sassuolo può sempre contare sulla verve di Volpato per causare problemi alla difesa. Il big match della giornata è sicuramente l’incontro della New Balance Arena, dove alle 20.45 la nuova Atalanta di Palladino affronterà l’Inter di Chivu reduce dalla doccia gelata dei rigori contro il Bologna. Se la Dea sembra essersi messa alle spalle il periodo complicato e cerca la terza vittoria consecutiva per tornare a sognare l’Europa, l’Inter vuole riprendersi la testa della classifica e scaricare la tensione accumulata negli ultimi giorni. Gara che si preannuncia molto equilibrata e dal risultato imprevedibile: se l’ex tecnico viola potrebbe giocarsi la coppia Scamacca-Maldini dal primo minuto, Thuram ha una gran voglia di tornare al gol. La giornata si chiuderà lunedì 29 dicembre alle 20.

45 quando l'Olimpico avrà il: per la prima volta Daniele de Rossi torna nel suo stadio da avversario ma non ci sarà spazio per i sentimentalismi. Sia Roma che Genoa sono reduci dae si batteranno fino alla fine per portare a casa la vittoria. Buon campionato a tutti!