Serie A, colpo Lazio in trasferta a Udine: decide un gol di Vecino

La Lazio vince 2-1 in trasferta contro l'Udinese, nella sfida valida per il 19° turno di Serie A. Successo importante per i biancocelesti che iniziano il nuovo anno con il piede giusto.

La squadra di Sarri passa in vantaggio al 12' del primo tempo grazie alla punizione di Luca Pellegrini, al primo gol in carriera nella massima serie. Nella ripresa arriva il pareggio del brasiliano Walace, bravo a mettere in porta il calcio piazzato di Lovric. La rete della vittoria la sigla l'uomo dei gol importanti, Matias Vecino che finalizza un'azione confezionata da Felipe Anderson e Castellanos, regalando tre punti pesantissimi ai biancocelesti.

Con questa vittoria la Lazio si porta a 27 punti, a ridosso della zona Europa, l'Udinese resta 17 punti, in piena lotta salvezza. Nel prossimo turno, per i bianconeri trasferta al Franchi contro la Fiorentina (14 gennaio alle ore 18.00) mentre i biancocelesti ospitano il Lecce all'Olimpico (14 gennaio alle ore 12.30).

La partita

Cioffi rinnova la fiducia a Okoye tra i pali, davanti a lui i tre centralu Joao Ferreira, Perez e Kristensen. Gli esterni sono Ebosele e Masina. A centrocampo spazio a Walace con le mezzali Lovric e Payero. In attacco Pereyra alle spalle di Lucca.

Sarri conferma la coppia centrale Patric-Gila, i terzini sono Marusic e Pellegrini; in porta Provedel. In regia c'è Rovella, ai suoi lati Guendouzi e Kamada. Il centravanti è Castellanos, supportato sugli esterni da Isaksen e Zaccagni.

Primo tempo

L'Udinese inizia con grande pressione ma i biancocelesti si scuotono con l'attivissimo Isaksen e trovano il gol al 12'. Il danese si conquista una punizione dal limite dell'area. Si incarica della battuta Pellegrini, il suo mancino inganna Okoye e finisce in rete. Al 18' ospiti ancora pericolosi. Dalla sinistra Castellanos va al cross in mezzo. Kamada si trova tutto solo in mezzo all'area, ma il suo colpo di testa non trova la porta. I friulani non riescono ad organizzare una manovra convincente mentre la squadra di Sarri controlla il match con il giro palla. Le occasioni latitano ma non manca il gioco duro e tanti duelli a centrocampo con ben cinque ammonizioni. Il primo tempo si chiude con la Lazio in vantaggio 1-0.

Secondo tempo

Subito cambi per Sarri, fuori l'acciaccato Isaksen e l'ammonito Kamada, dentro Felipe Anderson e Vecino. I friulani vanno a caccia del pareggio. Sugli sviluppi di un corner, conclusione troppo debole di Pereyra in area di rigore, mura Gila. Al 59' arriva il gol del pareggio. Ebosele imprendibile sulla destra viene steso da Pellegrini. Lovric calcia forte in mezzo e trova la deviazione vincente di Walace. A rompere l'equilibrio ci pensa Vecino. Lancio lungo di Patric, Castellanos fa da sponda per Felipe Anderson che vede l'inserimento di Vecino. L'uruguaiano stoppa e calcia subito battendo Okoye. La squadra di Cioffi prova una reazione disperata ma gli attacchi alla porta di Provedel, restano vani. La Lazio vince a Udine 2-1.

Il tabellino

UDINESE (3-5-1-1) - Okoye; Joao Ferreira, Perez, Kristensen (83' Thauvin); Ebosele (75' Ehizibue), Lovric (83' Davis), Walace, Payero, Masina (46' Kamara); Pereyra; Lucca (67' Success). Allenatore: Gabriele Cioffi

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Patric, Gila (87' Romagnoli), Pellegrini (68' Lazzari); Guendouzi, Rovella, Kamada (46' Vecino); Isaksen (46' Vecino), Castellanos, Zaccagni (68' Pedro). Allenatore: Maurizio Sarri

Marcatori: Pellegrini (L) 12', Walace (U) 59', Vecino (L) 76'

Ammoniti: Kristensen (U), Payero (U), Masina (U), Kamada (L), Joao Ferreira (U), Gila (L), Pellegrini (L), Perez (U)

Arbitro: Juan Luca Sacchi (Macerata)