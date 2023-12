Il Milan supera (di misura) il Sassuolo: decide un gol di Pulisic

Il Milan batte il Sassuolo 1-0 a San Siro, nella sfida valida per il 18° turno di Serie A. Vittoria importante dei rossoneri, bravi a raccogliere i tre punti alla fine di un match tra due squadre che non vivono un momento particolarmente brillante.

Nel primo tempo la squadra di Pioli non riesce a scardinare la difesa neroverde. Poche le palle gol create, a parte i due gol annullati a Bennacer e Leao, entrambi per fuorigioco. Al 59' è Christian Pulisic a sbloccare la partita. Lo statunitense riceve l'imbucata di Bennacer e a tu per tu con Consigli mette in rete. Tanto basta al Milan per chiudere l'anno con una vittoria, che può servire per guardare con maggiore ottimismo all'anno che verrà.

Con questa vittoria i rossoneri si portano da soli al terzo posto con 36 punti mentre il Sassuolo resta fermo a quota 17 punti. Prossimo turno Empoli-Milan (7 gennaio alle ore 12.30) e Sassuolo-Fiorentina (6 gennaio alle ore 20.45). Entrambe le squadre inizieranno l'anno con la Coppa Italia, la squadra di Pioli sfiderà il Cagliari a San Siro il 2 gennaio mentre i neroverdi faranno visita all'Atalanta il 3 gennaio.

La partita

Pioli schiera Theo Hernandez centrale insieme a Kjaer, gli esterni sono Calabria e Florenzi; tra i pali Maignan. In regia spazio a Bennacer, ai suoi lati Loftus-Cheek e Reijnders. In attacco il centravanti è Giroud, in appoggio Pulisic e Leao.

Dionisi recupera Berardi nell'attacco con Laurentié e Pinamonti. Tra le linee Bajrami. In mediana giocano Thorstvedt e Matheus Enrique. In difesa i centrali sono Erlic e Tressoldi, sulle fasce Toljan e Pedersen. In porta Consigli.

Primo tempo

Sono i rossoneri che provano a fare la partita. Ci prova due volte Reijnders prima al 7' con una conclusione dalla distanza poi dopo tre minuti sibila il palo con un tiro da fuori. Il Milan segna con Bennacer dopo una conclusione da fuori di Reijnders, ma l'algerino è in fuorigioco. Al 23' bell'assolo di Bennacer che si libera di tre marcature e lascia partire un mancino potente: palla che finisce sull'esterno della rete. Finalmente si accende Leao. Il portoghese servito da Bennacer aggancia e va al tiro da posizione ravvicinata. Ma per sua sfortuna la difesa neroverde devia in corner. Seconda rete annullata ai rossoneri, sempre per fuorigio. Stavolta segna Leao, dopo una bella imbucata di Bennacer .Al 33' si vede il Sassuolo con Berardi che lascia partire un tiro forte e preciso sul secondo palo. Fantastico l'intervento di Maignan che mette in angolo. Il primo tempo finisce senza reti.

Secondo tempo

Si vede subito il Sassuolo. Ottima percussione di Toljan, che entra in area di rigore e tira di sinistro. Bravo Maignan a bloccare. Al 53' Milan pericoloso. Pulisic si incunea in area e scarica per Bennacer che fa velo e lascia a Reijnders. L'olandese colpisce male. Al 59' i rossoneri passano in vantaggio. Filtrante di Bennacer per Pulisic, che nonostante l'intervento leggermente in ritardo di Ruan, supera Consigli. Comincia la girandola dei cambi. Pioli mette Jovic al posto di Giroud mentre Dionisi sostituisce un acciaccato Berardi per Castillejo. Al 78' Florenzi raccoglie una palla vagante allontanata dalla difesa del Sassuolo dopo un corner e calcia al volo. Botta che termina alta di poco. I neroverdi provano ad alzare il baricentro senza però creare grandi occasioni ma il Milan si difende con ordine e porta a casa l'intera posta in palio.

Il tabellino

MILAN (4-3-3) - Maignan; Calabria, Kjaer (81' Kjaer), Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek (74' Zeroli), Bennacer (63' Adli), Reijnders; Pulisic, Giroud (63' Jovic), Leao (81' Chukwueze). Allenatore: Stefano Pioli

SASSUOLO (4-2-3-1) - Consigli; Toljan, Erlic (46' Tressoldi), Ferrari, Pedersen; Thorstvedt (89' Ceide), Matheus Henrique; Berardi (70' Castillejo), Bajrami (65' Volpato), Laurentié (89' Mulattieri); Pinamonti. Allenatore: Alessio Dionisi

Marcatori: Pulisic (M) 59'

Ammoniti: Castillejo (S)

Arbitro: Livio Marinelli (Tivoli)