Il Milan soffre ma supera (di misura) il Napoli: basta un gol di Theo Hernandez

Il Milan supera 1-0 il Napoli a San Siro, nel posticipo serale della domenica, valido per il 24° turno di Serie A. Vittoria sofferta e importantissima dei rossoneri che consolidano sempre di più il terzo posto in classifica.

Buona partenza dei campioni d'Italia con Simeone che colpisce il palo esterno da buona posizione. Sono i rossoneri però a passare in vantaggio al 25' grazie alla rete di Theo Hernandez, che su assist di Leao, batte Gollini in uscita. Nella ripresa la squadra di Mazzarri è più aggressiva e va alla ricerca del pareggio con l'imprendibile Kvaratskhelia. I rossoneri si difendono con ordine e sfiorano il raddoppio con Rafael Leao. All'ultimo minuto brivido in area rossonera. Sul cross di Lindstrom, l'intervento del neo entrato Simic finisce sul palo, poi Maignan salva su Di Lorenzo. Gli ultimi assalti degli azzurri non portano frutti. Continua il digiuno di gol dei partenopei fuori casa, che non va in gol dalla trasferta vittoriosa di Bergamo del 25 novembre.

Con questa vittoria i rossoneri si portano a 52 punti, gli azzurri restano a quota 35 punti con la zona Champions sempre più lontana. Nel prossimo turno il Milan farà visita al Monza (18 febbraio alle ore 20.45). Il Napoli ospita il Genoa al Maradona (17 febbraio alle ore 15.00).

La partita

Pioli conferma la coppia centrale Kjaer-Gabbia, i terzini sono Calabria e Theo Hernandez; in porta Maignan. A centrocampo spazio a Bennacer e Adli, schierato tra le linee Loftus-Cheek. In avanti il centravanti è Giroud, ai suoi lati Pulisic e Leao.

Mazzarri sceglie il 3-5-2 con Ostigard, Rrahamni e Juan Jesus in difesa. Fasce presidiate da Di Lorenzo e Mazzocchi. In regia Lobotka, ai suoi lati Anguissa e Zielinski. In attacco Kvaratskhelia è libero di svariare dietro Simeone.

Primo tempo

La prima occasione è per il Napoli. Al 10' da destra Kvara serve al centro Simeone, la sua conclusione colpisce il palo esterno. Buona pressione degli azzurri mentre i rossoneri fanno fatica ad uscire. L'equilibrio si rompe al 25'. Giroud smista sulla sinistra per Leao, a cui riesce un'imbucata geniale per Theo Hernandez. Il francese entra in area e trafigge Gollini in uscita. Al 28' ci prova Leao da fuori ma trova la respinta di Gollini. Al 37' capitan Calabria deve uscire per infortunio, al suo posto entra Florenzi. Dopo lo svantaggio, la squadra di Mazzarri prova ad organizzare una reazione senza però creare occasioni. Il primo tempo finisce con i rossoneri in vantaggio 1-0.

Secondo tempo

Mazzarri passa al 4-3-3, dentro Politano fuori Ostigard. Al 48' ci prova Florenzi, il suo tiro deviato viene parato in due tempi da Gollini. La partita si accende. Fuga in contropiede di Leao, che serve Loftus-Cheek, che cade in area ostruito da Rrahmani. L'arbitro Doveri lascia correre. Al 54' erroraccio di Bennacer, che passa il pallone a Simeone. Il Cholito arriva al limite e calcia alto sopra la traversa. Il Napoli ancora pericoloso. Kvara salta tutti ed entra in area, provvidenziale il rientro di Florenzi che salva tutto. I rossoneri provano ad alleggerire la pressione in contropiede. Leao ha una grande occasione per raddoppiare ma il suo tiro a giro finisce fuori di poco. Al 79' azione avviata da Lindstrom e chiusa da Politano, murato in area da Loftus-Cheek. Grande occasione per il Napoli. Al 90' il corss di Lindstrom trova la deviazione di Simic con la palla che finisce sul palo. Sulla ribattuta tira Di Lorenzo, Maignan alza sopra la traversa.

Il tabellino

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Calabria (37' Florenzi), Kjaer (66' Simic), Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer (66' Musah); Pulisic (80' Jimenez), Loftus-Cheek, Leao; Giroud (80' Jovic). Allenatore: Stefano Pioli

NAPOLI (3-5-2) - Gollini; Ostigard (46' Politano), Rrahmani, Juan Jesus (90' Ngonge); Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski (75' Lindstrom), Mazzocchi (76' Olivera); Kvaratskhelia, Simeone (55' Raspadori). Allenatore: Walter Mazzarri

Marcatori: Theo Hernandez (M) 25'

Ammoniti: Juan Jesus (N), Theo Hernandez (M)

Arbitro: Daniele Doveri (Roma 1)