Il Napoli torna alla vittoria contro l'Atalanta e ritrova la vetta: Neres fa sorridere Conte

Il Napoli supera 3-1 l'Atalanta al Maradona e trova la giusta reazione dopo la sconfitta di Bologna. La squadra di Conte schierata con un 3-4-3, causa le numerose assenze, segna tre gol già nel primo tempo. Prima la doppietta di David Neres (16' e 38'). Il brasiliano torna a segnare dopo 11 mesi: l’unica rete del suo 2025 era arrivata il 4 gennaio contro la Fiorentina. Il tris arriva con Noa Lang. Nella ripresa la Dea riduce lo svantaggio con Gianluca Scamacca e trova coraggio dopo una prima frazione horror. L'assalto finale non dà frutti alla squadra di Palladino, che debutta con una sconfitta. Vince il Napoli, che si mette alle spalle un periodo difficile e ritrova la vetta a 25 punti, in attesa delle partita di domani di Roma e Inter.

La partita

Inizio di grande equilibrio tra le due squadre, schierate con un modulo speculare. Sono più gli azzurri a fare la partita con l'Atalanta pronta a ripartire. Al 17' il Napoli trova il vantaggio. Di Lorenzo serve Hojlund che viene incontro e apre a destra per Neres. Il brasiliano scappa via in velocità Ahanor, si invola verso la porta e batte Carnesecchi in uscita. Il Napoli è molto aggressivo. La squadra di Palladino prova ad organizzare una reazione ma fatica a creare occasioni. Al 32' si vede De Ketelaere, bravo a trovare spazio per il tiro al limite dell'area. La conclusione finisce alta. Dopo poco altro break della Dea, stavolta è Pasalic a calciare a lato da buona posizione. Al 38' arriva il raddoppio degli azzurri. McTominay serve sulla corsa Neres, che non lascia scampo a Carnesecchi con un diagonale perfetto. Al 45' arriva il tris. Di Lorenzo sterza su Ahanor e va al cross per il colpo di testa sotto misura du Lang, che anticipa Bellanova e mette in rete. Il primo tempo finisce col Napoli avanti 3-0.

Subito due cambi per l'Atalanta. Entrano Kossounou e Scamacca, fuori Ahanor e Pasalic. Il Napoli parte subito forte e sfiora il poker. Carnesecchi si supera e dice no a McTominay. Al 52' arriva a sorpresa della Dea. Bellanova va al cross, Scamacca gira di prima intenzione alle spalle di Milinkovic-Savic. L'Atalanta ora ci crede. Al 65' De Ketelaere ci prova con un tiro a giro, che termina non di molto fuori. Poco dopo ancora Scamacca impegna di nuovo il portiere azzurro. Ora il Napoli fa fatica. Conte manda in campo Politano, Elmas e Mazzocchi per Neres, Lang e Gutierrez. L'Atalanta si gioca il tutto per tutto. Il Napoli si difende con attenzione, provando ad allentare la pressione avversaria. All'87' il neo entrato Samardzic disegna un cross verso il centro, il colpo di testa di Scamacca va fuori di poco.

Il tabellino

NAPOLI (3-4-3) - Milinkovic-Savic; Rrahmani (64' Juan Jesus), Beukema, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez (69' Mazzocchi); Lang (68' Elmas), Hojlund (73' Lucca), Neres (69' Politano). Allenatore: Antonio Conte

ATALANTA (3-4-2-1) - Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor (46' Kossounou); Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta (63' Zalewski); Pasalic (46' Scamacca), Lookman (82' Maldini); De Ketelaere (77' Samardzic). Allenatore: Raffaele Palladino

Marcatori: Neres (N) 16' e 38', Lang (A) 45', Scamacca (A) 52'

Ammoniti: De Roon (A), Zappacosta (A), Juan Jesus (N)

Arbitro: Marco Di Bello (Brindisi)