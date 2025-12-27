Serie A, la Fiorentina cade a Parma: viola sempre più in crisi

Il Parma vince 1-0 lo scontro salvezza contro la Fiorentina al Tardini, nella sfida che apre il 17° turno di Serie A. Nuovo stop per i viola, che dopo la prima vittoria in campionato contro l'Udinese, ritrova gli stessi limiti di sempre che la relegano all'ultimo posto in classifica. In attesa del mercato di gennaio urgono riflessioni in casa gigliata e ça va sans dire anche sulla posizione di Paolo Vanoli.

Primo tempo molto bloccato con poche emozioni. La migliore occasione è dei gialloblù con Ondrejka, che da due passi strozza troppo la conclusione. Al 48' il Parma passa in vantaggio: il centrocampista danese Sorensen sfrutta un pallone vagante in area e batte di testa De Gea con un inserimento centrale. I viola provano a reagire. Al 63' Corvi è prodigioso sulla conclusione di Comuzzo. La Fiorentina le prova tutte ma il forcing finale non dà frutti. Il Parma difende con le unghie e con i denti il gol di vantaggio e conquista tre punti d'oro per la salvezza.

La partita

Grande equilibrio e tanti duelli a metà campo nei primi minuti. Sono i padroni di casa ad avere maggiormente il controllo del gioco. Al 7' Ondrejka si accentra e tira a rete ma non la conclusione non prende il giro giusto. Ancora i ducali si fanno vedere dalle parti De Gea. Stavolta è Sorensen a sfiorare il palo alla destra del portiere spagnolo. La Fiorentina prova ad accendere Kean, ma l'attaccante viola è piuttosto isolato. Alla mezz'ora grande occasione per il Parma. Ondrejka raccoglie un rimpallo in area e strozza troppo il tiro su un rigore in movimento. Calano i ritmi. Al 42' su corner di Valeri, salta più alto di tutti Circati. Palla alta. L'ultima azione è ancora per i padroni di casa. Parisi perde palla e aziona la ripartenza ripartenza velocissima di Keita. Ondrejka tenta il doppio passo e calcia, Comuzzo devia in corner.

Nella ripresa primo cambio per Vanoli. Esce Viti entra Fortini. Al 48' il Parma trova il vantaggio. Cross di Britschgi dalla destra. Sul primo palo si avventa Pellegrino, che sporca la conclusione premiando, involontariamente, l'inserimento di Sorensen, che tutto solo insacca di testa. I viola provano a reagire. Kean serve Ndour che entra in area e calcia. Corvi non si fa sorprendere, ma era tutto fermo per fuorigioco. Ora Vanoli si gioca il tutto per tutto: fuori Mandragora, dentro Piccoli. Al 63' dugli sviluppi di un corner, la palla arriva a Comuzzo. Il tiro a botta sicura del difensore viene neutralizzato da un prodigioso Corvi. Al 73' bella azione di Fortini che rientra sul sinistro e va al tiro, salva tutto Valenti. La Fiorentina è spaccata in due e rischia di subire il raddoppio. Al 75' buona occasione per Pellegrino che da posizione defilata schiaccia troppo il tiro. Poco dopo è Oristanio a sfiorare il palo di sinistro.

Il tabellino

PARMA (4-3-3) - Corvi; Britschgi, Circati, Valenti, Valeri; Bernabe, Sorensen, Keita; Ondrejka (67' Estevez), Pellegrino, Benedyczak (68' Oristanio). Allenatore: Carlos Cuesta

FIORENTINA (4-3-3) - De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Viti (46' Fortini); Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Paolo Vanoli

Marcatori: Sorensen (P) 48'

Ammoniti: Circati (P), Mandragora (F), Corvi (P), Pongracic (F)

Arbitro: Marco Guida (Torre Annunziata)