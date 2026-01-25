Roma e Milan fanno un punto a testa all'Olimpico: i rossoneri scivolano a meno cinque dall'Inter

Finisce 1-1 tra Roma e Milan all'Olimpico: con questo pareggio i rossoneri scivolano a cinque punti di distanza dall'Inter. Nel primo tempo iniziativa sempre nelle mani della Roma, che domina il gioco mentre il Milan attende e fatica a ripartire. In evidenza il nuovo acquisto Donyell Malen, che si dimostra il terminale offensivo che mancava a Gasperini. I rossoneri restano a galla grazie a Mike Maignan, che para tutto prima su Koné, due volte su Malen e poi su Celik. Nella ripresa il Milan sale di tono e passa in vantaggio con un colpo di testa di Koni De Winter sugli sviluppi di un corner. Il pareggio della Roma arriva al 74' con un calcio di rigore di Lorenzo Pellegrini, concesso per un fallo di mani di Bartesaghi. Un pari più che meritato che consente di agganciare il Napoli a 43 punti, al terzo posto in classifica.

La partita

Pronti via e Malen si rende subito pericoloso: Maignan blocca con sicurezza. I rossoneri provano a portare una pressione alta. Ma sono ancora i giallorossi a farsi vedere in avanti. All'8' Ghilardi dà al via all'azione con un bell'anticipo su Nkunku. La palla finisce a Koné, che la piazza all'angolo, Maignan respinge come può. Poi ci prova Malen ma viene murato. I giallorossi continuano ad attaccare. Dybala cerca Malen sul secondo palo, l'olandese anticipa Bartesaghi e colpisce di testa a lato. Al 19' occasione per la Roma: Malen fa tutto bene in area ma strozza troppo la conclusione con la palla fuori di poco. È sempre la Roma a comandare il gioco con il Milan che fatica a ripartire. Al 33' è Soulé a verticalizzare per Malen, che va al tiro. Maignan pronto anche questa volta. La fine del primo tempo è tutta dei giallorossi. Saelemaekers regala palla a Soulé, che spara altissimo. Nel recupero l'ultimo brivido nell'area rossonera. Cross basso dalla destra di Cristante, Celik va col destro di prima intenzione in area piccola: Maignan dice di no con un grande riflesso.

Nella ripresa subito un cambio per Allegri: esce Saelaemakers, bersagliato dai fischi dell'Olimpico, dentro Athekame. Al 49' si vede il Milan. Giocata di Bartesaghi per Rabiot su cui Svilar si distende e devia in angolo. Si fa male Koné, al suo posto entra Pisilli. Al 62' il Milan passa in vantaggio. Su un corner corto, Modric pennella in mezzo per De Winter, che salta più in alto di tutti e infila Svilar. Gasperini prova a scuotere i suoi e manda in campo Robino Vaz e Pellegrini per Dybala e Malen. Anche Allegri cambia l'attacco fuori Leao e Nkunku, dentro Fullkrug e Pulisic. Al 72' braccio largo di Bartesaghi su cross di Celik. Colombo indica il dischetto. Si incarica della battuta Pellegrini, Maignan intuisce ma non può nulla. Negli ultimi minuti la Roma prova a spingere ma è Fullkrug a regalare l'ultimo brivido. L'attaccante tedesco colpisce di testa e spedisce alto su cross di Rabiot.

Il tabellino

ROMA (3-4-2-1) - Svilar; Mancini, Ghilardi, Ndicka; Celik, Koné (59' Pisilli), Cristante, Wesley; Soulé (85' Venturino), Dybala (69' Dybala); Malen (69' Robinio Vaz). Allenatore: Gian Piero Gasperini

MILAN (3-5-2) - Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (46' Athekame), Ricci (79' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (69' Pulisic), Leao (69' Fullkrug). Allenatore: Massimiliano Allegri

Marcatori: De Winter (M) 62', Pellegrini (R) 74' (rigore)

Ammoniti: Rabiot (M), Athekame (M), Modric (M), Maignan (M)

Arbitro: Andrea Colombo (Como)