"Si è girato Lautaro...": ironia e sfottò social nel post Milan-Inter

L'Inter di Simone Inzaghi ha vinto in maniera netta, per 3-0, il derby di Supercoppa Italiana e al termine del match di Ryad sui social network si è scatenata la festa nerazzurra con tanto di (inevitabili) sfottò nei confronti dei cugini rossoneri. Elogi per tutti da parte dei supporter della Beneamata: "Tutti celebrano giustamente Barella, Lautaro e Dzeko. Questo giocatore qui va CELEBRATO più di tutti. Prima Kvara, poi Leao. Non ha mai sofferto due dei giocatori più forti della Serie A. Semplicemente una GARANZIA. Matteo #Darmian", per far capire il sentimento del popolo nerazzurro con tanti di loro che si identificano in un "gregario" come Darmian (tra l'altro ex canterano del Milan).

"Un Toro. Un Campione del Mondo. Un Fenomeno. Un Fuoriclasse. Il numero 10 dell'Inter. Sedetevi, ammiratelo e applauditelo. Lautaro Martinez", e ancora: "Se ho mille dubbi sull'Inter, sul Milan non ne ho nessuno. Una banda di sopravvalutati che al termine del loro momento magico dimostrano ora la modesta caratura", "Si è girato Lautaro", un commento ironico di un tifoso dell'Inter in riferimento al coro per Olivier Giroud da parte dei tifosi rossoneri. "Dominati dal minuto uno al minuto novanta più recupero. Bravi, bravi, bravi bravissimi", "Mi sono appena sintonizzato su "Chi l'ha visto?": e niente, neanche da Federica Sciarelli hanno notizie sul Milan...", il commento al veleno di un supporter nerazzurro.

Non solo commenti da parte dei tifosi nerazzurri, visto che anche quelli del Diavolo hanno trovato il modo per sfogarsi sui social per una prestazione non all'altezza: "Eravamo una Ferrari, ora siamo una Twingo", il commento ironico di un utente. "9 gol belle ultime 5 partite. Purtroppo ragazzi quando arrivi a perdere pure la compattezza ed il gruppo questo è il risultato... Zero voglia, zero gioco, ZERO TUTTO. Difficile trovare parole...", "Secondo me è solo un periodo difficile, dovuto agli infortuni e ad alcuni top fuori forma. Non si sono montati la testa, non sono tornati "normali", siamo sempre gli stessi. E comunque, io mi fido di loro e nel loro progetto", uno dei tanti commenti ragionati da parte dei tifosi rossoneri.

Le parole degli allenatori

Simone Inzaghi, al quarto successo in Supercoppa Italiana, è al settimo cielo per la conquista del suo terzo trofeo da allenatore dell'Inter. Ecco le sue parole ai microfoni di Canale 5: "Siamo stati bravissimi a interpretare una partita perfetta, siamo stati sempre lucidi e compatti. Da allenatore è un piacere vedere una squadra giocare così. Ora ci godiamo questo trofeo che era il secondo obiettivo stagionale, ma vincere una finale così contro il Milan è sempre bello".