“So che ci sarai sempre”. Lo struggente post di Pardo per la scomparsa della madre

Il giornalista sportivo Pierluigi Pardo ha ricordato in un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Facebook la sua mamma, scomparsa da poco. Il telecronista e conduttore televisivo ha mostrato una bellissima foto in compagnia della madre, accompagnata da poche, significative parole: "Questa è la nostra ultima foto insieme. Tu stavi molto male ma eri comunque bellissima. Io il solito arnese pazzo di te. Mi hai insegnato tutto fin da quando ero bambino. Non hai mai smesso. Non abbiamo mai smesso. E so che ci sarai sempre" , ha scritto Pardo, uno dei giornalisti sportivi italiani maggiormente apprezzati e seguiti negli ultimi anni. In una sola ora il suo post ha ricevuto oltre 6.300 like e più di 400 commenti. Tanti i suoi follower che si sono detti molto dispiaciuti per la triste notizia e che hanno voluto porgere al 48enne le loro condoglianze.

Cosa aveva fatto in passato

Non è la prima volta che Pierluigi Pardo affida il proprio dolore ai social: lo aveva già fatto nel 2016, quando due persone a lui molto care erano rimaste coinvolte una nell’attentato di Nizza, l’altra nel grave scontro tra treni che c’era stato in Puglia. Una si era miracolosamente salvata, l’altra no: "Ci sono due notizie che hanno sconvolto me e tutti noi in questa settimana. Diverse, certamente. Lontane come la distanza che separa un tragico errore dal più vigliacco degli attentati. In tutte e due è rimasta coinvolta direttamente una persona alla quale voglio bene. Una si è miracolosamente salvata, l'altra no" .

Anche nel settembre del 2020 aveva ricordato il suo papà sul suo profilo Instagram. In quella tragica occasione aveva postato una immagine in bianco e nero che ritraeva lui da piccolo abbracciato al suo babbo: "Ci siamo amati, ci amiamo e ci ameremo per sempre. Grazie per l’esempio e le risate. E grazie a voi anche da parte di mamma per l’incredibile quantità di affetto che ci state dimostrando" , aveva scritto accompagnando la foto.

Chi è Gianluigi Pardo

Romano classe ‘74, ha lavorato per Mediaset, Rai, La7, Radio 24, Dazn, Sky Italia, Stream e collabora dal 2015 con il Corriere dello Sport. Il telecronista ha commentato le principali partite della FA Cup e negli anni ha stretto amicizia con molti calciatori, tra i quali Antonio Cassano, al quale è molto legato. Uno dei suoi programmi di maggiore successo è stato Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco, che ha condotto dal 2013 al 2020, trasmesso in seconda serata su Italia 1 e Canale 5, e che ha avuto un importante riscontro di pubblico. Molto conosciuto anche all’estero, il giornalista ha sempre avuto un grande amore per la città partenopea.