Sorteggi Europa e Conference League: ecco tutte le avversarie di Roma, Bologna e Fiorentina

Dopo i sorteggi della Champions, oggi l'urna di Montecarlo ha decretato le avversarie di Roma e Bologna, impegnate nella prossima edizione di Europa League. I giallorossi di Gasperini trovano sulla loro strada le francesi Lille e Nizza. Molto suggestiva la doppia trasferta a Glasgow contro Rangers e Celtic. Curioso l'incrocio con il Panathinaikos del neo arrivato Calabria. I rossoblù di Italiano pescano invece i temibili inglesi dell'Aston Villa e gli austriaci del Salisburgo. Effettuato anche il sorteggio di Conference League. La Fiorentina di Pioli affronterà Rapid Vienna e i tedeschi del Mainz. Il calendario completo con date e orari verrà stilato domani, sabato 30 agosto.

Le avversarie delle italiane

Europa League

Roma: Lille (casa), Rangers Glasgow (trasferta), Viktoria Plzen (casa), Celtic Glasgow (trasferta), Midtjylland (casa), Nizza (trasferta), Stoccarda (casa), Panathinaikos (trasferta).

Bologna: Aston Villa (trasferta), Red Bull Salisburgo (casa), Maccabi Tel Aviv (trasferta), Celtic Glasgow (casa), Steaua Bucharest (trasferta), Friburgo (casa), Celta Vigo (trasferta, Brann (casa).

Conference League

Fiorentina: Rapid Vienna (casa), Dinamo Kiev (campo neutro), Mainz (trasferta), Aek Atene (casa), Sigma Olomuc (casa) e Losanna (fuori).

Gli altri accoppiamenti

Prima fascia

Porto: Rangers, Salisburgo, Stella Rossa, Plzen, Nizza, Nottingham Forest, Utrecht.

Rangers Glasgow: Roma, Porto, Braga, Ferencvaros, Ludogorets, Sturm Graz, Genk, Brann.

Feyenoord: Aston Villa, Betis, Celtic, Braga, Sturm Graz, FCSB, Panathinaikos, Stoccarda.

Lille: Dinamo Zagabria, Roma, Paok, Stella Rossa, Friburgo, Young Boys, Brann, Celta Vigo.

Dinamo Zagabria: Betis, Lille, Fenerbahce, M. Tel Aviv, FCSB, Midtjylland, Celta Vigo, Malmo.

Betis Siviglia: Feyenoord, GNK Dinamo, Lione, PAOK, Nottingham Forest, Ludogorets, Utrecht, Genk.

Red Bull Salisburgo: Porto, Aston Villa, Ferencvaros, Lione, Basilea, Friburgo, Go Ahead Eagles, Bologna.

Aston Villa: Salisburgo, Feyenoord, Maccabi Tel Aviv, Fenerbahce, Young Boys, Basilea, Bologna, Go Ahead Eagles.

Seconda fascia

Fenerbahce: Aston Villa, Dinam Zabagria, Ferencvaros, Plzen, Nizza, FCSB, Stoccarda, Brann.

Braga: Feyenoord, Rangers, Stella Rossa, Celtic, Nottingham Forest, Nizza, Genk, Go Ahead Eagles.

Stella Rossa: Lille, Porto, Celtic, Braga, FCSB, Sturm Graz, Celta Vigo, Malmo.

Lione: Salisburgo, Betis Siviglia, PAOL, Maccabi Tel Aviv, Basilea, Young Boys, Go Ahead Eagles, Utrecht.

PAOK: Real Betis, Lille, Maccabi Tel Aviv, Lyon, Young Boys, Ludogorets, Brann, Celta.

Viktoria Plzen: Porto, Roma, Fenerbahce, Ferencvaros, Friburgo, Basilea, Malmo, Panathinaikos.

Ferencvaros: Rangers, Salisburgo, Viktoria Plzen, Fenerbahce, Ludogorets, Nottingham Forest, Panathinaikos, Genk.

Celtic: Roma, Feyenoord, Braga, Crvena Zvezda, Sturm Graz, Midtjylland, Utrecht, Bologna.

Maccabi TelAviv: GNK Dinamo, Aston Villa, Lyon, PAOK, Midtjylland, Freiburg, Bologna, Stuttgart.

Date e calendario