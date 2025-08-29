Sorteggi Europa e Conference League: ecco tutte le avversarie di Roma, Bologna e Fiorentina

Dopo i sorteggi della Champions, oggi l'urna di Montecarlo ha decretato le avversarie di Roma e Bologna, impegnate nella prossima edizione di Europa League. I giallorossi di Gasperini trovano sulla loro strada le francesi Lille e Nizza. Molto suggestiva la doppia trasferta a Glasgow contro Rangers e Celtic. Curioso l'incrocio con il Panathinaikos del neo arrivato Calabria. I rossoblù di Italiano pescano invece i temibili inglesi dell'Aston Villa e gli austriaci del Salisburgo. Effettuato anche il sorteggio di Conference League. La Fiorentina di Pioli affronterà Rapid Vienna e i tedeschi del Mainz. Il calendario completo con date e orari verrà stilato domani, sabato 30 agosto.
Le avversarie delle italiane
Europa League
Roma: Lille (casa), Rangers Glasgow (trasferta), Viktoria Plzen (casa), Celtic Glasgow (trasferta), Midtjylland (casa), Nizza (trasferta), Stoccarda (casa), Panathinaikos (trasferta).
Bologna: Aston Villa (trasferta), Red Bull Salisburgo (casa), Maccabi Tel Aviv (trasferta), Celtic Glasgow (casa), Steaua Bucharest (trasferta), Friburgo (casa), Celta Vigo (trasferta, Brann (casa).
Conference League
Fiorentina: Rapid Vienna (casa), Dinamo Kiev (campo neutro), Mainz (trasferta), Aek Atene (casa), Sigma Olomuc (casa) e Losanna (fuori).
Gli altri accoppiamenti
Prima fascia
- Porto: Rangers, Salisburgo, Stella Rossa, Plzen, Nizza, Nottingham Forest, Utrecht.
- Rangers Glasgow: Roma, Porto, Braga, Ferencvaros, Ludogorets, Sturm Graz, Genk, Brann.
- Feyenoord: Aston Villa, Betis, Celtic, Braga, Sturm Graz, FCSB, Panathinaikos, Stoccarda.
- Lille: Dinamo Zagabria, Roma, Paok, Stella Rossa, Friburgo, Young Boys, Brann, Celta Vigo.
- Dinamo Zagabria: Betis, Lille, Fenerbahce, M. Tel Aviv, FCSB, Midtjylland, Celta Vigo, Malmo.
- Betis Siviglia: Feyenoord, GNK Dinamo, Lione, PAOK, Nottingham Forest, Ludogorets, Utrecht, Genk.
- Red Bull Salisburgo: Porto, Aston Villa, Ferencvaros, Lione, Basilea, Friburgo, Go Ahead Eagles, Bologna.
- Aston Villa: Salisburgo, Feyenoord, Maccabi Tel Aviv, Fenerbahce, Young Boys, Basilea, Bologna, Go Ahead Eagles.
Seconda fascia
- Fenerbahce: Aston Villa, Dinam Zabagria, Ferencvaros, Plzen, Nizza, FCSB, Stoccarda, Brann.
- Braga: Feyenoord, Rangers, Stella Rossa, Celtic, Nottingham Forest, Nizza, Genk, Go Ahead Eagles.
- Stella Rossa: Lille, Porto, Celtic, Braga, FCSB, Sturm Graz, Celta Vigo, Malmo.
- Lione: Salisburgo, Betis Siviglia, PAOL, Maccabi Tel Aviv, Basilea, Young Boys, Go Ahead Eagles, Utrecht.
- PAOK: Real Betis, Lille, Maccabi Tel Aviv, Lyon, Young Boys, Ludogorets, Brann, Celta.
- Viktoria Plzen: Porto, Roma, Fenerbahce, Ferencvaros, Friburgo, Basilea, Malmo, Panathinaikos.
- Ferencvaros: Rangers, Salisburgo, Viktoria Plzen, Fenerbahce, Ludogorets, Nottingham Forest, Panathinaikos, Genk.
- Celtic: Roma, Feyenoord, Braga, Crvena Zvezda, Sturm Graz, Midtjylland, Utrecht, Bologna.
- Maccabi TelAviv: GNK Dinamo, Aston Villa, Lyon, PAOK, Midtjylland, Freiburg, Bologna, Stuttgart.
Date e calendario
- Prima giornata: 24 e 25 settembre 2025
- Seconda giornata: 2 ottobre 2025
- Terza giornata: 23 ottobre 2025
- Quarta giornata: 6 novembre 2025
- Quinta giornata: 27 novembre 2025
- Sesta giornata: 11 dicembre 2025
- Settima giornata 7: 22 gennaio 2026
- Ottava giornata: 29 gennaio 2026
- Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026
- Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
- Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
- Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
- Finale Europa League: 20 maggio 2026 (Besiktas Stadium Istanbul)
- Finale Conference League: 27 maggio (Red Bull Arena Lipsia)