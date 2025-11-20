Sorteggio Mondiali, come sono le avversarie dell'Italia

L'urna ha parlato, per accedere ai Mondiali 2026 l'Italia dovrà superare prima l'Irlanda del Nord, e poi la vincente tra Galles e Bosnia-Erzegovina. Cerchiamo dunque di capire come sono le nostra avversarie e chi dovranno temere di più gli uomini di Gattuso.

L'Irlanda del Nord

Dobbiamo aver paura dell'Irlanda del Nord? Se guardiamo al ranking Fifa no, visto che gli azzurri sono dodicesimi mentre gli irlandesi sono al 69° posto. Il problema, però, è che come la storia ci insegna il calcio non si fa con gli astrusi conteggi della Fifa ma con le partite, e sul campo tutto è possibile. Vedasi la clamorosa debacle del 1966 con la Corea del Nord, e le più recenti eliminazioni con la Svezia (2017) e la Macedonia del Nord (2022).

Nel girone di qualificazione l'Irlanda si è piazzata al terzo posto nel gruppo di Germania e Slovacchia, contendendo fino all'ultimo a quest'ultima il secondo posto. Si è conquistata gli spareggi arrivando prima nel gruppo della Lega C, la terza per importanza della Nations League: tra le sue avversarie c'erano Bulgaria, Bielorussia e Lussemburgo.

La stella senza dubbio è Conor Bradley, terzino del Liverpool ma che in nazionale gioca più avanti. Squadra molto fisica, con diversi elementi che giocano in Championship (la serie B inglese), l'Irlanda del Nord ha partecipato l'ultima volta ai Mondiali quarant'anni fa (Messico 1986).

Questa la formazione tipo (3-4-2-1): Peacock-Farrell; Hume, Ballard, McNair; Bradley, Lyos, Saville, Devenny; Galbraith, Price; Donley. Ct. O'Neill

Bosnia Erzegovina

Ha chiuso il girone H al secondo posto con 17 punti, a due punti dall’Austria (19) davanti a Romania e Cipro. Ha fatto un buon cammino nelle qualificazioni, trascinata da Edin Dzeko e da giocatori di ottima prestanza fisica. Guidata dal ct Sergej Barbarez (nominato nell'aprile 2024), la nazionale bosniaca storicamente i migliori risultati li ha ottenuti adottando un approccio offensivo, basato sul controllo del possesso palla e sulla creatività dei propri giocatori chiave. Sembra essere questa la linea anche con il nuovo corso. La stella senza dubbio è Dzeko, attaccante della Fiorentina ed ex Roma e Inter. È lui il punto di riferimento in attacco e il miglior marcatore della storia della nazionale, che attualmente è al 71° posto nel ranking Fifa. In attacco da non sottovalutare Demirović e Tabaković. A centrocampo Tahirović e Gigović offrono un buon dinamismo, mentre Dedić e Kolasinac, in difesa, offrono solidità ed esperienza sulle fasce. La rosa ha esperienza internazionale anche se la Bosnia sino ad ora non ha ancora dimostrato di saper liquidare facilmente squadre di prima fascia.

Questa la formazione tipo (4-2-3-1): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Mujakic; Sunjic, Tahirovic; Memic, Gigovic, Alajbegovic; Dzeko. Ct. Barbarez

Galles

Ha chiuso il girone J al secondo posto ottenendo 16 punti in otto partite, dietro al Belgio (18 punti) e davanti a Macedonia del Nord, Kazakistan e Liechtenstein. Trentaduesima nel ranking Fifa, pur non avendo più Gareth Bale (111 presenze e 41 gol), per anni leader indiscusso dei gallesi, la nazionale guidata da Craig Bellamy (ex attaccante di Liverpool e City) ha messo a segno qualcosa come 21 gol nel proprio girone, dimostrando una notevole prolificità. La cosa più difficile, ne siamo certi, è affrontare il Galles in trasferta, perché il pubblico del Cardiff City Stadium può essere davvero travolgente. Gli undici gol subiti nel girone, al contempo, evidenziano che la squadra di Bellamy non è molto rocciosa nelle retrovie, e questo potrebbe metterla in crisi di fronte a un'avversaria dotata di un superiore tasso tecnico come l'Italia. Chi tenere d'occhio: Harry Wilson (Fulham), in diverse partite capitano, è senza dubbio una figura chiave della nazionale.

Altri gallesi di valore sono Brennan Johnson (Tottenham), Harry Wilson (Fulham) e Neco Williams (Nottingham Forest).

Questa la formazione titolare (4, 2, 3, 1): Darlow, Roberts, Rodon, Mephan, Davies, Ampadu, James, Johnson, Wilson, Thomas, Brooks. Ct Bellamy