La Spagna si riscatta e travolge l’Arabia Saudita. Primo gol ai Mondiali per Yamal

La Spagna travolge 4-0 l’Arabia Saudita, nel secondo turno del Gruppo H, dimenticando così il pareggio amaro contro Capo Verde al debutto. Tutto facile per le Furie Rosse, che al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta ci mettono pochi minuti per sbloccare il match. Decisivi i cambi del ct De La Fuente, che in attacco mette dal primo minuto Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal. Sono loro due i mattatori della partita. Segna prima la stella del Barcellona all’10’ poi si scatena l’attaccante della Real Sociedad con la sua personale doppietta in tre minuti.

In avvio di ripresa è Cucurella a propiziare l’autorete di Altambakti. Al contrario di quanto visto nel primo match è tutto il collettivo a convincere a pieno. A centrocampo Pedri si inserisce con continuità mentre Rodri ispira il gioco con la solita maestra. Funzionano le catene sugli esterni: a sinistra Cucurella e Alex Baena, a destra Pedro Porro dà una mano a Yamal. Dani Olmo completa il mosaico con la sua imprevedibilità. Seppur con un avversario di rango modesto la Spagna ritrova schemi, continuità e gol, lanciando un segnale importante alle dirette concorrenti. Dopo il promettente pari con l’Uruguay, l'Arabia Saudita viene travolta dalla superiorità netta e dalla voglia di riscatto della Roja. Poco ispirato Salem Al-Dawsari, l'eroe del successo in Qatar contro l'Argentina ma è tutta la squadra a dare la sensazione di non saper reagire. Del resto gli scarsi risultati avevano portato il cambio in panchina prima di Mancini e poi di Renard. Il greco Donis non ha avuto molto tempo per incidere. Tuttavia l’Arabia battendo Capo Verde potrebbe ancora passare il turno. Mentre la Spagna, a quota 4 punti, attende l’Uruguay, guidata dal Loco Bielsa.

La partita

La Spagna prende le redini della partita aggredendo i sauditi fin dall'inizio: al 10' si sblocca Yamal ricevendo un prezioso assist di Oyarzabal con un rasoterra che taglia l'area. Al 21' va a segno l’attaccante della Real Sociedad: sugli sviluppi di un angolo un saudita non riesce a stoppare il pallone, il basco interviene con prontezza per il raddoppio. L'Arabia è in apnea e al 24' c'è il tris: azione Pedro Porro-Cucurella, testa di Olmo che libera Oyarzabal per il 3-0. Poi Yamal prova i suoi strappi con inventiva, ma senza trovare la rete. Nella ripresa al 49' Cucurella tira in porta, il portiere Al-Owais respinge ma il pallone carambola sul difensore Altambakti e finisce in rete. De la Fuente concede minuti a Nico Williams, Merino e Ferran Torres, che si divora il 5-0 e poi alla fine segna, ma in fuorigioco. Il successo, in ogni caso, è netto e ora De La Fuente può guardare con fiducia al Mondiale.

Il tabellino

SPAGNA(4-3-3) - Unai Simon; Pedro Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Baena (61’ Nico Williams), Rodri, Pedri (70’ Fabian Ruiz); Yamal (46’ Yeremy Pino), Oyarzabal (46’ Ferran Torres), Dani Olmo (61’ Merino) Ct: Luis De la Fuente

ARABIA SAUDITA (4-4-2) - Al Owais; Abdulhamid, Al Tambakti, Al Amri (60’ Al-Hejji), Al Harbi; Ali Lajami, N. Al Dawsari, Al Khaibari (46’ Kanno), S. Al Dawsari (90’ Al Ghannam); Al Brikan (60’ Abu Alshamat), Al Juwayr (46’ Alhamddan) Ct: Georgios Donis

Marcatori: Yamal 10’ (S), Oyarzabal 21’ e 24’ (S), Al Tambakti (A) (autorete) 49’

Ammoniti: Al Dawsari (A), Kanno (A)

Arbitro: Raphael Claus (Brasile)