Spalletti, un anno da incubo alla Juventus: contro il Napoli si gioca la panchina

Un anno di Juventus per Luciano Spalletti. Succederà nella giornata di venerdì 30 ottobre, ma il tecnico di Certaldo avrà ben poco da festeggiare: la Signora ha incassato a Genova la terza sconfitta su nove partite di campionato, ha già abbandonato il sogno di poter lottare per lo scudetto e dista sei lunghezze dal Como, oggi quarto e quindi potenzialmente qualificato per la prossima Champions League. I bianconeri arrancano, sbuffano, si interrogano e guardano gli avversari vincere: nel frattempo la società ha ordinato il ritiro anticipato in vista della partita di domenica sera contro il Napoli, una specie di spareggio tra deluse e tra squadre che avrebbero dovuto lottare per traguardi ben più prestigiosi. Sarà con ogni probabilità il match che deciderà le sorti dell’ex ct della Nazionale: in caso di ulteriore ko – sarebbe il terzo di fila in campionato – proprietà e dirigenza convocheranno Spalletti e gli daranno con ogni probabilità il benservito. A poco servirà il contratto in scadenza a giugno 2028: le casse societarie – recentemente rimpinguate con l’ennesimo aumento di capitale - se ne faranno una ragione ma di sicuro la Juve non potrà continuare a inanellare una figuraccia dietro l’altra, come quella appena andata in scena a Marassi. Se invece – più o meno miracolosamente – i bianconeri dovessero battere il Napoli, si proseguirà su questa strada augurandosi che il cambio di rotta possa essere definitivo.

Nel frattempo, è appunto passato un anno da quando Spalletti ha preso il posto di Igor Tudor. La squadra era sesta in classifica, a -6 dalla vetta e a soli tre punti di distanza dal quarto posto: i primi mesi avevano in effetti rispecchiato le attese, al punto che all’allenatore era stato anche rinnovato il contratto fino a giugno 2028 nonostante al termine della stagione non fosse arrivata la qualificazione alla Champions. Quel che ne è seguito assomiglia però a un vero disastro, andato a inficiare anche quanto di buono fatto inizialmente: il bilancio complessivo dell’era Spalletti parla adesso di 26 vittorie, 14 pareggi e 10 sconfitte in 50 match, con una media di 1,84 punti a partita. Limitandosi al campionato, sono 19 i successi, 11 i pareggi e 8 le sconfitte, per una media che cala 1,79: in pratica la stessa di Thiago Motta e di appena tre decimi superiore a quella di Tudor. La somma fa 68 punti: una quota che nelle ultime dieci stagioni non sarebbe stata sufficiente nemmeno per raggiungere la qualificazione alla Champions, eccezion fatta per il 2023-24 quando l’Italia aveva portato cinque squadre nella massima competizione europea.