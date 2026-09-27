“Sta meglio ed è lucido”: le condizioni di Osvaldo dopo l’intervento d’urgenza

È la notizia che tutti aspettavano e speravano: Daniel Osvaldo è fuori pericolo. L’ex calciatore italo-argentino, 40 anni, ricoverato e operato d’urgenza giovedì sera per un versamento pleurico nei polmoni, inizia gradualmente il percorso di recupero pur con tutte le attuali criticità del caso.

Le notizie dalla famiglia

Sta bene ed è lucido”, ha confermato la famiglia di Osvaldo al quotidiano argentino Clarín, chiarendo al contempo alcuni aspetti della situazione incerta: la causa dell’infezione è ancora sconosciuta e, quindi, non esiste una diagnosi. L’unica certezza espressa è che “l’hanno presa in tempo”.

Osvaldo rimane in terapia intensiva

L’ex calciatore sarebbe lucido e non è sedato anche se rimane ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale municipale di Llavallol, a Buenos Aires, dove è stato ricoverato per il problema ai polmoni. Osvaldo rimarrà in quel reparto fino a quando i medici non riceveranno i risultati della biopsia effettuata sui campioni prelevati dalla sua pleura.

Come detto, il ricovero in ospedale è avvenuto giovedì scorso dopo aver sofferto, per molti giorni, di quello che è stato descritto da Osvaldo come “un forte raffreddore”. L’intervento chirurgico si è reso necessario perché nel polmone destro è stato riscontrato un versamento pleurico con liquido e pus al suo interno.

Il prossimo obiettivo dei medici è la stabilizzazione delle funzioni respiratorie: nelle prossime ore saranno effettuati nuovi controlli così da capire l’evoluzione del quadro clinico, tra cui esami radiologici e analisi del sangue.

La vita dopo il calcio

Ricordiamo che Osvaldo ha militato anche nella Nazionale italiana (14 presenze e 4 reti) oltre ad aver indossato le maglie di numerosi club italiani come Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Roma, Juventus e Inter. Negli ultimi anni, purtroppo, ha spiegato pubblicamente di attraversare momenti difficili lottando contro dipendenza e depressione, in quest’ultimo caso ha pubblicato un video nel marzo 2024 spiegando di essere in cura psichiatrica.

Nel 2026 è tornato a occuparsi di calcio ma da una prospettiva diversa: infatti, stava partecipando a una serie di interviste focalizzate sulla sua vita dopo il ritiro dal calcio.