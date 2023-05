Stefano De Martino, Gigi D'Alessio, Emma e molti altri: chi ci sarà alla festa del Napoli

Il Napoli si prepara a festeggiare il terzo storico scudetto in grande stile. Era dai tempi di Maradona che la città ai piedi del Vesuvio non era così viva. Proprio per questo motivo, il patron della squadra Aurelio De Laurentiis sta organizzando tutto nei minimi dettagli. L’ormai certo addio di Luciano Spalletti e la possibile - ma non ancora certa - partenza di Victor Osihmen non rovinerà la festa. Il numero uno degli azzurri ha già annunciato la presenza di diversi cantanti, napoletani e non, che omaggeranno la squadra dopo l’ultima partita di campionato contro la Sampdoria.

Le parole di De Laurentiis

“ Stefano De Martino - ha detto il presidente del Napoli ai microfoni della Rai - presenterà con la sua solita classe e simpatia, ci saranno anche Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo, Emma, Arisa, Stash, Clementino, Enzo Avitabile. Ci saranno anche degli attori che racconteranno il grande sentimento azzurro che ha preso l’anima di tutto il mondo”. “Per fortuna - ha continuato - ci è venuta in soccorso la Rai, con cui abbiamo organizzato la diretta televisiva e grazie a Rai Italia nel mondo raggiungeremo più di 10 milioni di tifosi azzurri" .

Decine di maxischermi in tutto il centro storico

Nell’area centrale di Napoli saranno montati per l’occasione ben quattordici maxischermo. Sarà anche annullata la Ztl in tutto il centro storico, che verrà chiuso al traffico per automobili e motori. La festa inizierà ufficialmente alle ore ventuno del quattro giugno e si protrarrà fino a mezzanotte. Verranno montati anche dei maxischermi all’interno dello stadio Maradona, per consentire ai tifosi che siederanno negli anelli più alti di godersi appieno lo spettacolo. Per l’occasione i biglietti delle curve inferiori costeranno soltanto cinque euro. Sembra che al comune tutti i maxischermi costeranno un totale di ottocentomila euro.

Lo stadio Maradona è in vendita

Dall’anno prossimo lo stadio Maradona potrebbe diventare di Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli è innamorato dell’ex San Paolo, non l’ha mai nascosto e proprio recentemente si sarebbe mosso per formalizzare l’acquisto. Una privatizzazione che non potrebbe far altro che giovare alla società. Adesso i tifosi si aspettano importanti rinforzi in vista della prossima stagione e degli impegni in Champions League.