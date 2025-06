"Stipendi uguali per donne e uomini". Ma ora il club woke sta fallendo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Lewes Fc è la squadra britannica diventata famosa per essere stata la prima – e fino ad oggi l’unica – a prevedere stipendi uguali per donne e uomini. La squadra femminile, infatti, viene pagata come la squadra maschile. Ma quasi otto anni dopo il lancio della campagna woke “Equality FC”, il team è sull’orlo della bancarotta. Il messaggio della società è forte e chiaro: sarà una battaglia mantenere il club in attività questa estate.

Come riportato dal Telegraph, il Lewes FC ha lanciato un appello ai tifosi affermando di aver bisogno di 120 mila sterline per arrivare all’inizio della prossima stagione. La situazione è molto delicata, tant’è che saranno le “prossime settimane” determineranno il futuro del team. Ma come si è arrivati a questo punto? Gli intenti erano nobili – “vogliamo porre fine alle scuse che giustificano il persistere di una disparità salariale così profonda nel nostro sport” – ma lo slogan “go woke, go broke” ha avuto la meglio.

Il Lewes Fc fu ad un passo dal fallimento già nel 2008. All’epoca un gruppo di tifosi – i Rooks 125 - ne presero la gestione. Un trionfo di improvvisazione e ideologia. Poi, nel 2017, la svolta woke: stessi stipendi per donne e uomini. Stampa progressista in brodo di giuggiole e le solite castronerie tanto care alla cultura del risveglio. La mossa sembrò dare i suoi frutti spettacolari per la squadra femminile quando, nonostante avesse militato solo a livello regionale, fu scelta per partecipare alla nuova Women's Championship, mentre la squadra maschile arrancava.

Nonostante l’arrivo di sponsor del calibro di Kappa, Marsden e Brighton and Hove Buses, i costi sono cresciuti esponenzialmente. Gli incassi, invece, no. Soldi su soldi per tenere in piedi la baracca woke, prestiti su prestiti. “Sono entrato in un club di calcio, me ne vado da un partito politico” la denuncia di Barry Collins, tra i salvatori che hanno abbandonato il cda.

Con il passare delle stagioni, la squadra femminile è diventata più cara di quella maschile e i fondi della FA sono evaporati.

Ora la situazione è drammatica. Senza i 120 mila pound richiesti, la barca rischia di affondare. Con buona pace dell’integralismo ideologico e delle forzature woke.