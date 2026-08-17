Stones e Gonçalo Ramos: quando i nuovi lasciano il segno

Un destro alla Lautaro per lasciare il segno al debutto con la maglia dell’Inter. Un mese fa salutava il Mondiale con l’Inghilterra in semifinale, a Ferragosto è tornato in campo a Bari e ha deciso l’amichevole dei nerazzurri contro gli spagnoli del Betis Siviglia. «Sono contento di aver ritrovato Akanji, vorrei vincere anche qui insieme a lui. E il grande obiettivo è la Champions...», così il difensore arrivato a parametro zero dopo 10 anni in maglia City. Stones ha iniziato l’avventura in nerazzurro con il progetto, pensato insieme al tecnico Chivu (difensore di livello come lui da calciatore) non per essere spremuto per cinquanta partite ma per essere gestito e utilizzato nei momenti più opportuni della stagione. A cinque giorni dal debutto con il Monza, l’allenatore dell’Inter può sorridere: ottima condizione fisica del gruppo e grande profondità della rosa. E davanti già un Esposito in palla (cinque gol nel precampionato) e contro il Betis spesso fulcro del gioco.

In casa Milan, il poker contro il Manchester United ha dato segnali confortanti. Se i tifosi non sono ancora soddisfatti del mercato, la squadra sembra per ora seguire il tecnico portoghese Amorim. L’assenza di Leao non si sente, la scelta di puntare forte su Chukwueze come esterno destro (il nigeriano sta rispondendo bene), e poi l’intenzione di proporre un calcio offensivo e ragionato. I risultati si stanno vedendo, come testimoniano i gol arrivati contro i Red Devils: reti non casuali, ma frutto di un pressing alto ben fatto o di un palleggio utile a liberare gli elementi chiave nel posto giusto del campo. Certo, è solo un’amichevole, ma al netto della filosofia di gioco, a fare la differenza sono i singoli. Vedi l’ex Psg Gonçalo Ramos (nella foto), che a qualche tifoso ha ricordato Giroud, ultimo vero bomber rossonero, ma con una pulizia tecnica che fa invidia a tanti attaccanti in circolazione. Ora serve altra qualità dal mercato e almeno tre colpi: un difensore centrale, un esterno destro e un fantasista da piazzare a destra col piede mancino. Cardinale è avvisato...