"La sua esclusione mia responsabilità"

Il 'caso-Donnarumma' ha fatto passare in secondo piano il fatto che stasera il Paris Saint-Germain si giochi il primo trofeo continentale della nuova stagione. Allo stadio Friuli di Udine infatti è in programma alle 21 la Supercoppa Europea contro il Tottenham. Finalmente parlerà il campo per i parigini, due mesi e mezzo fa trionfatori in Champions contro l'Inter e poi avviluppatisi in contraddizioni e polemiche: la sconfitta con rissa nella finale del Mondiale per Club contro il Chelsea, un mercato in cui Donnarumma e stato invitato a trovarsi un'altra destinazione e che ieri ha ufficializzato l'arrivo del difensore centrale ucraino Zabarnyi per 60 milioni dal Bournemouth dopo i 40 spesi per il portiere Chevalier. Il Psg è una polveriera, pare, anche a livello di relazioni interne con il Pallone d'Oro che starebbe provocando gelosie assortite tra Dembélé e Hakimi. «Gigio giocatore e persona super, ma mi assumo le responsabilità della scelta fatta», così il tecnico Luis Enrique (nella foto) su Donnarumma. Non ha avuto tempo di organizzare amichevoli, con il calendario strettissimo, quindi il debutto assoluto della nuova stagione sarà proprio stasera.

Più tranquillo il Tottenham dei due italiani, Udogie e Vicario. Quest'ultimo teorica riserva di Donnarumma in Nazionale, ma che se Gigio rischia di rimanere nel limbo pare destinato a diventare il titolare in maglia azzurra.