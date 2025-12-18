Supercoppa, il Napoli stende il Milan 2-0 ed è la prima finalista

Il Napoli supera 2-0 il Milan a Riyadh e vola in finale di Supercoppa italiana. Primo tempo molto equilibrato. I rossoneri creano alcune buone occasioni ma i tentativi di Saelemaekers e Nkunku sono fuori misura. Al 39' sono gli azzurri a passare in vantaggio con David Neres, che realizza un facile tap-in a porta sguarnita, dopo una bella iniziativa di Hojlund. L'attaccante danese, il migliore in campo, è ancora protagonista e sigla il raddoppio al 64', battendo Maignan da posizione defilata. La squadra di Allegri prova a reagire ma non riesce mai a cambiare ritmo. Meglio il Napoli, che legittima il risultato nel finale e dà un grande segnale dopo la sconfitta di Udine. Ora aspetta la vincente di Bologna-Inter, in campo domani alle 20.

La partita

Prima fase di studio tra le due squadre, etrambe attente a non concedere spazi. La prima occasione è per il Milan. Al 5' Pavlovic prova un'acrobazia e serve Loftus-Cheek che tenta la zampata ma viene murato da Milinkovic-Savic. La squadra di Allegri fa girare bene il pallone. Cross dalla destra di Tomori per Nkunku, sponda di testa per Saelemaekers, il belga calcia al volo ma non trova la porta. Gli azzurri rispondono al 22'. Maignan perde la sfera in uscita su corner, il pallone finisce ad Elmas, che calcia a lato. La partita si apre. Alla mezz'ora la conclusione di McTominay sibila il palo. Grazie ad una ripartenza velocissima di Saelemaekers è il Milan ad avere una grande chance. Il tiro di Nkunku è troppo alto. Nel migliore momento dei rossoneri passa in vantaggio il Napoli.

Al 39' iniziativa di Hojlund, che difende palla dall'intervento di De Winter e mette in mezzo. Maignan, forse ingannato anche dal tocco del suo difensore, riesce solo a sfiorare e Neres insacca a porta vuota. Nel recupero ancora Hojlund sfiora il raddoppia, stavolta Maignan si riscatta con un grande intervento. Il rpimo tempo finisce con gli azzurri avanti 1-0. Nella ripresa è il Milan a tenere costantemente l'iniziativa. Al 54' Napoli pericoloso. McTominay spalle alla porta, appoggia al limite per Rrahmani, che calcia e trova la risposta di Maignan. Sugli sviluppi dell'azione il portiere francese si rende protagonista di una discutibile sbracciata su Politano. Dopo un consulto al Var, Zufferli lascia correre. Al 64' arriva il raddoppio degli azzurri. Spinazzola imbuca per Hojlund, che porta ancora a spasso De Winter e trafigge da posizione deifilata, un non perfetto Maignan. Al 73' Hojlund si conferma in serata di grazia. Entra in area ma stavolta la sua iniziativa non sortisce effetti.

La manovra del Milan è molto prevedibile. I cambi di Allegri non riescono a lasciare il segno, vista anche la mancanza di altri attaccanti a disposizione. Il Napoli difende in maniera compatta e fa buona guardia dalle parti di Milinkovic-Savic. All'87' gli azzurri sfiorano il tris. Gutierrez scappa via in contropiede ed entra in area. La palla finisce a Neres che appoggia su McTominay. Lo scozzese calcia alle stelle. Dopo sette minuti di recupero Zufferli fischia la fine. Fa festa il Napoli. Delude il Milan.

Il tabellino

NAPOLI (3-4-3) - Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano (78' Mazzocchi), Lobotka, McTominay, Spinazzola (81' Gutierrez), Neres (88' Vergara), Hojlund (82' Lucca), Elmas. Allenatore: Antonio Conte

MILAN (3-5-2) - Maignan, Tomori, De Winter (69' Athekame), Pavlovic, Saelemaekers (69' Fofana), Loftus-Cheek, Jashari (75' Modric), Rabiot, Estupinian, Nkunku, Pulisic. Allenatore: Massimiliano Allegri

Marcatori: Neres (N) 39', Hojlund (N) 64'

Ammoniti: Rabiot (M), Spinazzola (N), McTominay (N), Tomori (M), Athekame (M)

Arbitro: Luca Zufferli (Udine)