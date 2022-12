Tifosi in ansia per Mihajlovic: cosa si sa sulle condizioni di salute del tecnico serbo

Sono ore di grande apprensione attorno alle condizioni di Sinisa Mihajlovic. Un tweet del giornalista Clemente Mimun, tifosissimo della Lazio e amico del tecnico, che recita "Forza Sinisa", ha destato grande apprensione tra i tifosi che via social chiedono al direttore del Tg5, delucidazioni circa le condizioni dell'ex allenatore del Bologna alle prese dal 2019 con una dura battaglia contro la leucemia.

forza SINISA!!!! — Clemente Mimun (@cjmimun) December 13, 2022

Adesso Mihajlovic sta combattendo la sua seconda battaglia contro la leucemia mieloide che, per la prima volta, si era presentata nel luglio 2019 e che lo scorso marzo è tornata fuori. Aveva lasciato tutti di sasso la recidiva di malattia e i tifosi del Bologna si erano stretti intorno al tecnico serbo, ancora di più dopo l'esonero di inizio stagione.

La preoccupazione sui social

I tifosi rossoblù, ma in generale tutto il mondo del calcio, aspettano con grande ansia di capire l’evoluzione della situazione. Molti esponenti della curva Bulgarelli hanno messo la foto di Sinisa come foto dei loro profili, in segno di vicinanza all'ex tecnico, il cui legame con la città di Bologna è rimasto fortissimo. Dalla famiglia, al momento, silenzio assoluto, anche sui social. Il post ha infatti allarmato gli internauti e tifosi scatenando una valanga di commenti, tutti a supporto dell'amatissimo ex allenatore del Bologna. "Forza Sinisa, non si molla un colpo" , twitta un tifoso. E un altro ancora "Partita finisce quando arbitro fischia. Forza, non mollare!".

C'è anche chi non apprezza la fuoriuscita di notizie riservate in un momento così delicato. "Abbiate rispetto, non fate gli sciacalli" , scrive un utente. "Forza Mihajlovic, manca ancora molto al 90°!", chiosa un fan, interpretando il pensiero di tutti. "Alle 11.53 Sinisa Mihajlovic è stabile. Le notizie che rimbalzano nelle chat sono totalmente false. Vero è che nelle ultime ore le sue condizioni di salute sono peggiorate. È circondato dall'affetto dei suoi cari che lo confortano. Questa corsa all'annuncio è raccapricciante", tiene a precisare invece Ilario Di Giovambattista di RadioRadio.

Alle 11.53 Sinisa #Mihajlovic è stabile. Le notizie che rimbalzano nelle chat sono totalmente false. Vero è che nelle ultime ore le sue condizioni di salute sono peggiorate. È circondato dall'affetto dei suoi cari che lo confortano. Questa corsa all'annuncio è raccapricciante. — Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) December 14, 2022