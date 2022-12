"La tragedia" del Brasile: le reazioni dopo la clamorosa eliminazione a Qatar 2022

Prosegue la maledizione per il Brasile ai Mondiali. I verdeoro si fermano per la quarta volta in cinque mondiali ai quarti di finale, battuti dalla Croazia 5-3 dopo i calci di rigore. Non basta un gol meraviglioso di Neymar a fine del primo tempo supplementare per conquistare la semifinale. A pochi minuti alla conclusione l'ex Bologna Bruno Petkovic trova il gol del pareggio. Ai rigori ancora decisivo Livakovic che para su Rodrygo, i croati segnano sempre, Marquinhos colpisce il palo ed è notte fonda per il Brasile.

Una sconfitta difficile da digerire non solo per la squadra di Tite ma per tutto il Paese, che accompagna sempre con la massima partecipazione emotiva le sorti della nazionale di calcio. Il titolo della versione on line del quotidiano brasiliano O'Globo è spettrale: "Il sogno del Brasile di conquistare la sesta Coppa del Mondo è rimandato al 2026".

Nell'analisi della partita O'Globo si sofferma sulla crudeltà del calcio. Secondo il quotidiano brasiliano, nei tempi regolamentari e supplementari, il Brasile è stato superiore, ma ha affrontato una squadra tosta, abituata a soffrire. Il gol subito è frutto di un contropiede quando il Brasile era in vantaggio. Nessuna critica invece per il ct Tite, bersagliato per le sostituzioni, tenendo a precisare che Rodrygo ha giocato meglio di Vinicius Jr, avendo partecipato anche all'azione del gol di Neymar. La conclusione è che ci vorrà tempo per capire cosa è successo nel secondo tempo supplementare con la triste constatazione che questa talentuosa generazione di giocatori meritasse un risultato diverso.

Le reazioni social

Su Twitter la clamorosa eliminazione del Brasile ha soprattutto un colpevole il ct Tite. I commenti dei tifosi brasiliani sono emblematici.

"L'eliminazione è colpa di Tite. L'allenatore brasiliano ha sbagliato in ogni decisione. Brasile fuori dai Mondiali, ancora una volta, dopo aver perso contro una squadra europea" scrive un utente . C'è chi critica l'atteggiamento del tecnico brasiliano: "La performance di Tite è stata tragica. Dalla mancanza di idee per cambiare il modo di giocare della squadra al voltare le spalle ai giocatori mentre l'assistente Cléber Xavier guidava quelli che avrebbero tirato i rigori. Manca Zagallo 98. Manca tantissimo. Resta per il 2026. Forse".

Chi ci crica le sostituzioni: "Le ha sbagliate tutte. Assurdo togliere Vini! E Pedro? Non ha toccato palla" e chi ci va giù duro: "Tite è il più grande venditore di fumo della storia. Lasciare i tuoi giocatori lì in campo e andare negli spogliatoi non è giusto". C'è chi invece ha gioito per la sconfitta come i tifosi argentini immortalati mentre festeggiano il rigore sbagliato da Marquinhos e l'eliminazione del Brasile contro la Croazia. Di sicuro questo è quello che fa più male ai brasiliani.

Il Brasile perde e i tifosi dell'Argentina fanno festa prima della sfida contro l'Olanda #CroaziaBrasile #OlandaArgentina #Qatar2022 pic.twitter.com/uHIFiykqfm — GOAL Italia (@GoalItalia) December 9, 2022

Specchiarsi troppo nella propria bellezza, è un errore commesso molto spesso dal Brasile nella sua storia. L'ironia dei social si è scatenata contro i balletti, in cui si erano esibiti i giocatori brasiliani dopo i gol realizzati contro la Corea del Sud. In uno di questi aveva partecipato anche il ct Tite.