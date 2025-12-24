Cede una seggiovia: morto il calciatore tedesco Hertner

Il calcio tedesco è in lutto e piange la scomparsa, a 34 anni, del calciatore dell'Etsv Amburgo Sebastian Hertner, formazione di quinta divisione: una tragedia avvenuta in Montenegro, precisamente nella stazione sciistica di Savin Kuk dove una seggiovia si è staccata dal cavo che la trasportava entrando in collisione con quella dietro di essa.

La dinamica dell'incidente

Dalle prime ricostruzioni sembra che Hertner sia precipitato dalla seggiovia che si è staccata improvvisamente senza lasciargli scampo visto che sarebbe precipitato da un'altezza intorno ai 70 metri. La moglie di Hertner, sotto choc dopo aver visto di persona morire il marito perché anche lei si trovava nella seggiovia, ha riportato la frattura di una gamba dopo essere rimasta intrappolata nella sedia dovendo attendere l'arrivo dei soccorsi. Le autorità locali hanno chiuso l'impianto e avviato le indagini del caso.

Il sindaco di Zabljak, Rados Zugic, ha dichiarato che l'incidente sarà trattato con la massima serietà sottolineando che la sicurezza dei visitatori è essenziale in una regione che fa molto affidamento sul turismo. " Insistiamo sulla necessità di un'indagine completa e trasparente per individuare i responsabili ", ha affermato alla stampa.

La nota del club

" È con grande tristezza che annunciamo che il nostro capitano Sebastian Hertner è morto in un tragico incidente mentre era in vacanza. Siamo sconvolti e profondamente addolorati. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari. Riposa in pace, Sebastian ", scrive l'Etsv Amburgo sui propri canali ufficiali.

La carriera di Hertner

Hertner ha giocato come difensore in club come il Monaco 1860, l'Erzgebirge Aue e il Darmstadt nella seconda divisione: successivamente è stato il capitano dell'Etsv Amburgo nell'Oberliga, la quinta divisione tedesca.

Nato nel 1991, calcisticamente è cresciuto nelle giovanili dello Stoccarda giocando anche per le Nazionale tedesca Under 19 e Under 18. Nella sua carriera ha giocato al fianco di futuri giocatori della Nazionale maggiore tra cui Christoph Kramer e Felix Kroos.