Tris al Monza, l’Aquila vola alto. Gattuso e la Lazio restano in vetta

Prima, storica, ma anche triste. E con il record di punti. La Lazio continua a volare, batte anche il Monza (3-1) e aggancia l’Inter in vetta. Mai nella loro storia i biancocelesti avevano conquistato un tale bottino (cinque successi e un pareggio) dopo le prime sei giornate di campionato. Eppure lo stadio resta vuoto: per la protesta dei tifosi contro il presidente Lotito, all’Olimpico ieri solo 10mila persone. La Lazio però non si ferma, al contrario. Nei primi 25 minuti i biancocelesti giocano in scioltezza: triangoli, sovrapposizioni, occasioni e gol. Il primo, dopo appena tre minuti, è di Nuno Tavares (alla sua prima rete da quando è arrivato a Roma due anni fa): il portoghese è stato rivitalizzato da Gattuso, dimostrando di essere non soltanto straripante atleticamente, ma anche attento tatticamente, suo grande difetto del passato. Nel secondo tempo, dopo aver chiuso il primo per 2-0 (rete di Isaksen) e sopra di un uomo, la Lazio ha però sofferto, concedendo molto agli avversari. Risolutivo, in tal senso, il gol di Pinamonti, entrato nella ripresa. Pure per lui è la prima gioia in biancoceleste.