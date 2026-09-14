“Tutti i test negativi”: Daniel Maldini pubblica l’esito negativo degli esami antidroga

Con la pratica numero 24984, l’attaccante del Cagliari, Daniel Maldini, ha spento sul nascere le polemiche e soprattutto le voci che circolavano sul suo conto, totalmente prive di fondamento, sulla positività a sostanze tossicologiche dopo l’incidente stradale di domenica notte in cui è rimasto coinvolto a Milano assieme ad altri 5 giovani.

La nota del Cagliari

“Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo. Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra”, scrive il club rossoblù con una nota sui propri canali ufficiali.

Il referto pubblicato su Instagram

Per tutelare la sua immagine, il figlio d’arte ha pubblicato una Storia sul proprio account Instagram relativa agli esami effettuati dopo l’incidente stradale. Tutti i test antidroga hanno dato un esito negativo: gli esami sono stati firmati dal direttore sanitario del CMT Laboratorio Analisi Mediche, la Dott.ssa Cristina Isola, a dimostrazione dell’assenza di ogni tipo di sostanza stupefacente nell’organismo del giovane calciatore.

La nota del legale di Maldini

Per tutelare l’immagine del 24enne figlio della bandiera rossonera, Paolo Maldini, è stato diramato un comunicato da parte del legale Danilo Buongiorno che ha voluto precisare quanto segue: “Le notizie diffuse in questi giorni attinenti risultati positivi di natura tossicologica sulla persona di Daniel sono prive di fondamento e, anzi, gli esiti sono assolutamente e totalmente negativi”, fa sapere l’avvocato. Gli esami tossicologici effettuati stamattina (14 settembre, ndr) da Daniel, addirittura direttamente dalla struttura ospedaliera della sua attuale squadra di calcio, ove lo stesso risulta appartenere, hanno dato infatti esito completamente negativo di qualsivoglia tipologia di sostanza stupefacente in capo allo stesso”. Il legale ha anche aggiunto che “Daniel non ha mai fatto uso di stupefacenti. E i test di oggi - sottolinea - sono completamente negativi”.

“Le gravi notizie diffuse in questi giorni - si legge ancora - tese a violare gravemente l’immagine del calciatore sono allo stato del tutto inveritiere. Si diffida chiunque - continua il legale - dal comunicare e/o divulgare tale inveritiera notizia attraverso qualsivoglia mezzo di comunicazione: tanto più senza la verifica preliminare della veridicità della fonte di provenienza. Con riserva di tutelare l’immagine e la reputazione del calciatore tramite azioni civili e azioni penali ex art 595 n2 cp”, ovvero per diffamazione.

Gli accertamenti della polizia locale

Rimane, a questo punto, l’esito delle analisi effettuate dalla Polizia locale dopo l’incidente avvenuto in Via Caracciolo, a Milano, alle prime luci dell’alba di domenica 13 settembre. Da quel che risulta, Daniel Maldini è risultato positivo all’etilometro ed è avvenuto il conseguente ritiro della patente. Da capire, infine, se verrà aperto un fascicolo per guida in stato di ebbrezza.