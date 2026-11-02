Un centrale e un terzino per il Diavolo a gennaio

Il ruggito di Gerry Cardinale. Il proprietario del Milan ha alzato l’asticella delle ambizioni, parlando pubblicamente di obiettivo Scudetto. Per raggiungerlo servono, però, dei rinforzi. Ecco perché già a gennaio il patron rossonero è pronto a mettere ancora mano al portafoglio dopo gli oltre 150 milioni spesi in estate. La priorità resta quella di puntellare la difesa con un centrale di alto livello da affiancare alle colonne Gila e Pavlovic: la prima scelta di Amorim è il connazionale Goncalo Inacio (foto), desideroso di lasciare lo Sporting per volare in un top club straniero. Contatti in corso.

E non finisce mica qui: se l’allenatore portoghese dovesse proseguire con la difesa a 4, a quel punto sarebbe necessario aggiungere un terzino all’organico milanista. Nel frattempo i giovani Comotto (piace a Genoa, Parma e Monza) e Camarda appaiono destinati ad andare a giocare in prestito per maturare esperienza. A occuparsi di tutte queste manovre sarà il nuovo Head of Football rossonero Marcus Krösche (ufficiale entro fine mese). Infine Rabiot è a un passo dal rinnovo fino al 2030 con opzione per il 2031. Pronto per il francese un ritocco dell’ingaggio a 6 milioni a stagione più bonus.